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Deuda externa cae US$10.000 millones, pero pública sigue estancada en 61% del PIB

Incluso la deuda neta no se movió de 55,5% del total de la economía tras un año pese a la culminación de la operación de TRS.

  • El Gobierno Nacional celebró la reducción de la deuda externa del 42% al 25% del PIB. FOTO Depositphotos
    El Gobierno Nacional celebró la reducción de la deuda externa del 42% al 25% del PIB. FOTO Depositphotos
Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
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La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda concretó la cancelación de la operación de swap de rendimiento total (TRS por sus siglas en inglés) en francos suizos y, en palabras del director, Javier Cuellar, generó una reducción de US$10.000 millones en la deuda externa del país.

Esta operación, que tenía como trasfondo reducir la dependencia de la volatilidad del dólar a los coyunturas externas (pues hasta enero de 2025, 35% de las acreencias externas del país estaban representadas en esta moneda), significó que la deuda externa haya pasado de 18,4% a 17,5% del PIB entre el primer trimestre de 2025 y de 2026 según el cierre fiscal del GNC.

Aunque la estrategia también abrió la puerta a que el mecanismo pueda trasladarse a otras monedas como las asiáticas, la deuda bruta se mantiene arriba de 60% del PIB (61,2%) y vio un aceleración de 3,9 pps. frente al primer trimestre de 2025. Incluso la deuda neta no se movió de 55,5% del total de la economía luego de un año.

“Que baje la deuda externa no significa que baje la deuda total. La deuda pública tiene dos partes: externa e interna. Y aunque la externa cayó (-0,9 pps. del PIB), la interna subió mucho más (+4,7 pp). El resultado: deuda bruta subió de 57,3% a 61,2% del PIB en 2026-I, máximo desde 1999”, apuntó Diego Montañez-Herrera, máster en economía de Eafit.

Si se revisa el comportamiento de la deuda bruta por mes, el resultado de marzo es incluso más alto que el valor trimestral, pues en el tercer mes de 2026 tuvo una participación de 64,8% del PIB, 4,2pp más alto que en el mismo periodo de 2025 (60,6% del PIB).

La cartera explicó que del total, 46,3% del PIB corresponde a endeudamiento interno, explicado por el aumento de la deuda financiera interna (4,0pps.) y los pagarés de la Nación (1,1pps.).

“Esta dinámica respondió a las mayores necesidades de financiamiento, en línea con el déficit primario acumulado de 0,4% del PIB y a la estrategia de gestión de la deuda adelantada por el ministerio en el marco de la operación del TRS. En particular, esta estrategia implicó la constitución de un portafolio de activos, tanto internos como externos, financiado, en parte, a través de la emisión primaria de $21 billones en títulos de corto plazo”, señaló la cartera de Hacienda.

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Sobre la deuda neta, el Ministerio de Hacienda apuntó en su Cierre Fiscal y Balance Macroeconómico de marzo que la constitución del colateral interno, en el marco del Total Return Swap (TRS), generó un incremento de 1,1pp del PIB en los activos internos, que se sumó a un incremento de 0,3pp en el resto de los activos internos de la tesorería, “mientras que, la caída de 0,2pp en los activos acumulados en fiducias contrarrestó parcialmente esta dinámica”.

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