Deuda externa cae US$10.000 millones, pero pública sigue estancada en 61% del PIB

La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda concretó la cancelación de la operación de swap de rendimiento total (TRS por sus siglas en inglés) en francos suizos y, en palabras del director, Javier Cuellar, generó una reducción de US$10.000 millones en la deuda externa del país.
Esta operación, que tenía como trasfondo reducir la dependencia de la volatilidad del dólar a los coyunturas externas (pues hasta enero de 2025, 35% de las acreencias externas del país estaban representadas en esta moneda), significó que la deuda externa haya pasado de 18,4% a 17,5% del PIB entre el primer trimestre de 2025 y de 2026 según el cierre fiscal del GNC.