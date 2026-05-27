Cada vez más adultos entre los 30 y 45 años se eliminan sus tatuajes: estas son las razones

Cada vez más adultos están optando por borrar tatuajes que alguna vez consideraron permanentes. Aunque tatuarse sigue siendo una práctica en crecimiento, también aumenta la demanda de tratamientos láser para eliminar diseños asociados con etapas pasadas, relaciones sentimentales o decisiones impulsivas tomadas años atrás. Un estudio poblacional realizado en Estados Unidos con más de 3.000 adultos concluyó que el 18,2% de las personas tatuadas se arrepiente de uno o más tatuajes, especialmente aquellos asociados con etapas tempranas de la vida o decisiones impulsivas. La investigación fue publicada por la revista Cureus y analizó factores sociales y psicológicos relacionados con el arrepentimiento. Entérese: “Me lo hice por impulso... y me arrepentí”: las historias detrás de quienes deciden borrar sus tatuajes Otro estudio de Dermatologic Surgery study, encontró que el 26% de los participantes lamentaba al menos un tatuaje, y que casi la mitad había intentado removerlo o cubrirlo con nuevos diseños. Además, encuestas del Pew Research Center y Harris Poll, citadas posteriormente por investigaciones académicas y medios especializados en salud, estiman que entre el 21% y el 24% de los adultos tatuados en Estados Unidos presentan arrepentimiento parcial o total sobre alguno de sus tatuajes. También encontró que el arrepentimiento es más frecuente en personas que se tatuaron bajo presión social, mientras consumían alcohol u otras sustancias, o durante etapas de juventud temprana.

Cada vez más personas de 30 a 45 años eliminan tatuajes que “ya no los representan”. Foto: Camilo Suárez

En complemento, Clínicas dermatológicas y estudios recientes citados por The Times Report, reportan un aumento sostenido en los procedimientos de remoción láser entre 2024 y 2026, especialmente entre profesionales jóvenes y adultos de entre 30 y 45 años. Especialistas atribuyen esta tendencia a cambios de identidad, exigencias laborales, nuevas percepciones sobre la imagen personal y la sensación de que el diseño “ya no los representa”. Le puede interesar: Los tatuajes no son más para siempre: así se pueden borrar Uno de los estudios más completos sobre el tema fue publicado en 2023 por investigadores de la University of California San Diego, en Estados Unidos, en la revista académica International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. La investigación, desarrollada en el sur de California entre 2016 y 2021, analizó a adultos con antecedentes en el sistema judicial que participaron en un programa gratuito de eliminación láser de tatuajes. Los hallazgos mostraron que el 81% de los participantes había sufrido discriminación o trato diferente debido a sus tatuajes. Los principales escenarios de rechazo fueron entrevistas laborales, espacios públicos, relaciones familiares e interacciones con la policía.