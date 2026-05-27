Cada vez más adultos entre los 30 y 45 años se eliminan sus tatuajes: estas son las razones

Cada vez más adultos están optando por borrar tatuajes que alguna vez consideraron permanentes. Aunque tatuarse sigue siendo una práctica en crecimiento, también aumenta la demanda de tratamientos láser para eliminar diseños asociados con etapas pasadas, relaciones sentimentales o decisiones impulsivas tomadas años atrás.
Un estudio poblacional realizado en Estados Unidos con más de 3.000 adultos concluyó que el 18,2% de las personas tatuadas se arrepiente de uno o más tatuajes, especialmente aquellos asociados con etapas tempranas de la vida o decisiones impulsivas. La investigación fue publicada por la revista Cureus y analizó factores sociales y psicológicos relacionados con el arrepentimiento.
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Otro estudio de Dermatologic Surgery study, encontró que el 26% de los participantes lamentaba al menos un tatuaje, y que casi la mitad había intentado removerlo o cubrirlo con nuevos diseños. Además, encuestas del Pew Research Center y Harris Poll, citadas posteriormente por investigaciones académicas y medios especializados en salud, estiman que entre el 21% y el 24% de los adultos tatuados en Estados Unidos presentan arrepentimiento parcial o total sobre alguno de sus tatuajes. También encontró que el arrepentimiento es más frecuente en personas que se tatuaron bajo presión social, mientras consumían alcohol u otras sustancias, o durante etapas de juventud temprana.