Sexo por droga: El escándalo que llevó a la captura de guardianes de cárcel El Pedregal

Cuatro guardianes de la cárcel El Pedregal, localizada en el occidente de Medellín, fueron capturados tras ser señalados de acceso carnal a varias reclusas y tráfico de estupefacientes.

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Los aprehendidos en un operativo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía y la Fiscalía General de la Nación son tres dragoneantes y un auxiliar de ese centro de alta y mediana seguridad.

La operación fue el desenlace de cuatro meses de una investigación en la cual se habría obtenido material probatorio acerca de las conductas punibles de los presuntos implicados.

Estos, según consta en el expediente, habrían aprovechado su rol institucional para ingresar drogas, teléfonos celulares y licor, los cuales utilizaban luego como moneda de cambio para que las privadas de la libertad accedieran a sostener con ellos encuentros sexuales.