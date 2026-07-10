Será “realmente especial enfrentarse a Inglaterra”: Haaland habló antes del partidazo de cuartos de final

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció que será “realmente especial” enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial. “Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, admitió uno de los mejores delanteros del torneo. Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi y Kylian Mbappé, Haaland insistió en que lo estaba “disfrutando mucho”. Noruega, antes de Erling, convirtió siete goles en Copas del Mundo entre 1938, 1994 y 1998. “En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos”, respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

Cuatro días después del partido de octavos de final contra Brasil (2-1), en el que marcó dos goles, reflexionó sobre el encuentro. Lea: Haaland puso picante la previa del partido entre Noruega e Inglaterra: “Deberían poner toda la presión en los ingleses” “No me lo esperaba para nada. Lo celebré incluso antes del partido contra Brasil; no me lo esperaba. Mi madre tampoco se esperaba estar en cuartos de final”, dijo. “Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre”, recalcó Haaland.

Una tarea compleja para Inglaterra

Para Inglaterra, contener al gigante Haaland sería un paso “enorme” aunque no sea la única amenaza de Noruega en el duelo de cuartos de final del Mundial, advirtió Nico O’Reilly, compañero del “Cyborg” en el Manchester City. O’Reilly, en declaraciones tras un entrenamiento inglés en Kansas City, destacó que Haaland es obviamente el gran desafío de los Vikingos pero ni mucho menos el único. “Tienen grandes futbolistas por todo el campo que pueden generar mucho peligro”, afirmó el joven lateral izquierdo, titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra. “Lo han demostrado en este torneo llegando a los cuartos de final, haciendo historia para su país”, dijo sobre la inédita presencia noruega a estas alturas de una Copa del Mundo. “Pero, por supuesto, si podemos mantenerlo tranquilo, sería un factor enorme”, dijo el defensa sobre Haaland. Además de O’Reilly, Haaland se reencontrará con otro compañero de equipo, el central Marc Guehi, en el choque del sábado en Miami. Los vínculos sobre el césped se amplían también a los del noruego Martin Odegaard con otros dos jugadores del Arsenal, Declan Rice y Bukayo Saka. Lea también: Erling Haaland relanza la canción de su adolescencia tras brillar en el Mundial 2026: así suena el remix O’Reilly trató de tranquilizar a su afición tras la sanción de dos partidos que recibió este jueves el lateral derecho Jarell Quansah, expulsado en el cruce anterior ante México. “No es lo ideal, obviamente, pero tenemos grandes jugadores aquí”, dijo. Saka, de su lado, aseguró que Inglaterra tuvo que hacer un reajuste mental tras su dramática victoria en el Estadio Azteca por 3-2, en la que resistieron más de media hora con un jugador menos por la tarjeta roja directa que vio Quansah. “El enfoque ahora es dejar atrás a México, todas las emociones y el drama de ese partido”, afirmó el extremo. “Lo hemos asimilado todo y ahora solo nos estamos preparando para Noruega, porque sabemos que va a ser un partido difícil”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: