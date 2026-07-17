Fallo de la Corte Constitucional ordena reparar a joven herida en balacera policial en Medellín

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a la igualdad de Luisa María, quien a los 12 años sufrió heridas graves durante un enfrentamiento armado entre la Policía y una banda criminal en Medellín.
El alto tribunal dejó sin efectos un fallo de segunda instancia que absolvía al Estado y le ordenó a dicha autoridad judicial proferir una sentencia de reemplazo que evalúe integralmente el caso.
Los hechos se remontan al año 2015, cuando la menor quedó atrapada en medio de un intercambio de disparos derivado de un intento de hurto de un vehículo.
A causa del impacto de bala recibido, la víctima sufrió deformidad física permanente, perturbación funcional permanente de su aparato de locomoción y afectación transitoria en su extremidad inferior izquierda. Al tratarse de una civil ajena al conflicto y desvinculada de cualquier actividad ilegal, su familia interpuso una demanda de reparación directa buscando la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa y la Policía.