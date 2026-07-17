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Video | Fleteo en restaurante de Bogotá terminó en balacera: tres personas resultaron heridas

Un intento de hurto en un restaurante en el suroccidente de Bogotá, terminó en un violento intercambio de disparos que dejó a la víctima, su acompañante y un militar retirado lesionados. Los delincuentes escaparon con cerca de dos millones de pesos.

  • En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los delincuentes huyeron en una motocicleta luego del hurto que terminó en una balacera. Foto: captura de video redes sociales
    En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que los delincuentes huyeron en una motocicleta luego del hurto que terminó en una balacera. Foto: captura de video redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Dos hombres armados ingresaron a un restaurante del sur de Bogotá ubicado en Kennedy Central, para robar a una persona que minutos antes había retirado dinero. El intento de hurto terminó en un intercambio de disparos que dejó tres personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los delincuentes ingresaron al lugar y se produjo un forcejeo con la víctima mientras intentaban quitarle un bolso. En medio de la situación, un militar en retiro que estaba en el sitio se percató del hecho y decidió intervenir. Las imágenes del momento quedaron registradas por la comunidad.

Entérese: Fiscalía frenó proceso contra 11 personas vinculadas a actos terroristas en Bogotá

El enfrentamiento terminó con un cruce de disparos en el que resultaron heridas tres personas; la víctima del hurto, la persona que la acompañaba y el militar retirado que intentó enfrentar a los asaltantes.

El comandante de la estación de Kennedy, teniente coronel Juan Motilla, explicó que los heridos fueron trasladados a un centro médico y señaló que “dos de ellas se encuentran fuera de peligro y uno se encuentra en una intervención quirúrgica”.

El oficial agregó que “es de anotar que minutos antes al parecer estas personas habían hecho un retiro”, una de las hipótesis que manejan los investigadores sobre el origen del ataque.

Testigos del sector relataron a Citytv que escucharon una ráfaga de disparos durante la tarde de ayer, jueves 16 de julio. “Eran como las dos y media, yo ya me estaba alistando para salir a recoger a mi nieta y en ese entonces escuchamos muchos disparos y sonaba uno detrás de otro”, contó una habitante de la zona.

Tras el ataque, los responsables huyeron en una motocicleta en la que, según las autoridades, los esperaba un cómplice. De acuerdo con la información conocida inicialmente en el lugar de los hechos, los delincuentes habrían escapado con cerca de dos millones de pesos. Las cámaras de seguridad del sector son analizadas para establecer la ruta de escape y avanzar en la identificación de los responsables.

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La Policía continúa recopilando información sobre el caso ocurrido en Kennedy, mientras se adelantan las labores investigativas para ubicar a los dos hombres señalados de participar en el asalto.

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Preguntas frecuentes

¿Dónde ocurrió el robo que terminó en balacera?
El hecho ocurrió en un restaurante ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.
¿Cuántas personas resultaron heridas?
Las autoridades informaron que tres personas resultaron heridas durante el intercambio de disparos.
¿Hay capturados por este caso?
Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de robo.
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