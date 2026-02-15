x

Ingeniero del barrio Belén ahora trabaja con McLaren en Inglaterra

Se graduó de la universidad en 2023 en Medellín y para 2025 ya hacía parte de una de las compañías automovilísticas más importantes y reconocidas en el mundo.

  • El ingeniero David Muñoz Parra junto a uno de los vehículos de lujo que fabrica la marca inglesa, una de las que compite en la Fórmula 1. FOTO: Cortesía.
  • El ingeniero David junto a algunos compañeros de Eafit en el desarrollo del proyecto Kratos. FOTO: Cortesía.
Santiago Yepes Vidal
15 de febrero de 2026
Desde chico, David Muñoz Parra fue un amante de los automóviles y un niño curioso e innovador. Cuando algo se dañaba en casa era el primero que se ofrecía para intentar repararlo, y si bien desconocía muchas cosas, siempre proponía soluciones. Nació en Medellín y se crió en Belén, el barrio que lo vio crecer a él y a sus otros tres hermanos mayores: Daniel, Camilo y Esteban. Sus padres fueron y son la base de lo que han obtenido a lo largo de sus vidas, que por cierto, no ha sido poco.

David, con tan solo 24 años, pasó de recorrer las calles de la comuna 16 de la capital antioqueña a caminar por las amplias y frías vías de Inglaterra como empleado de McLaren, una de las compañías más reconocidas en el mundo y la vigente escudería ganadora de la Fórmula 1.

Si bien este ingeniero mecánico de la Universidad Eafit siempre soñó en grande, no pensó que tan rápido iba a alcanzar tan altos estándares, siendo uno de los pocos colombianos y paisas que pisan tierras inglesas no solo para vacacionar, sino también para trabajar en una empresa internacionalmente distinguida. El proceso, claro está, no fue fácil, pero dicen que todo esfuerzo trae consigo una recompensa. EL COLOMBIANO dialogó con Muñoz y él compartió su experiencia de vida.

¿Por qué ingeniería mecánica?
“Siempre me gustó curiosear y abrir aparatos para ver cómo eran por dentro. Mi mamá me dijo que si tanto me gustaba eso podía, mirar por ahí un tipo de ingeniería o algo por el estilo, entonces me decidí por ingeniería mecánica. En ese entonces un primo estudiaba lo mismo en Eafit y estaba en un programa llamado Kratos, que constaba de un carro electrosolar. Él me contaba que eso era muy bacano y yo lo veía muy encarretado, y pues a mí también me empezó a gustar el cuento. Eso fue lo que en parte me llevó a decantarme por ese pregrado y empecé en 2019 gracias a una beca que me gané con Generación-E al irme bien en los Icfes.

Eso me ayudó mucho porque una vez me gradué del colegio, dos hermanos ya estaban en la universidad, entonces sabía y era consciente de que el gasto de mis papás ya era mucho como para ponerles más carga”.

¿Cuál fue el reto más grande durante la formación profesional?
“Fue precisamente el carro electrosolar. Mientras veía las materias de la carrera, simultáneamente estaba en el proyecto Kratos, entonces había que sacar mucho tiempo para los asuntos del estudio y casi no me quedaban ratos para compartir con amigos, pero fue un sacrificio que yo sabía que iba a aportarme mucho y serviría como experiencia para mi hoja de vida”.

Me acuerdo que la idea era terminar el carro para 2021, pero por motivos de la pandemia todo se frenó. Muchos de los que estaban en el equipo se desanimaron, pero otros amigos y yo sí seguimos. Pudimos terminar el carro, probarlo y participar en 2022 en el iLumen European Solar Challenge, una carrera de autos solares en Bélgica.

Eso fue un ‘gallo’ porque el carro hubo que enviarlo por partes: unas en barco y otras en avión, porque mandarlo completo salía demasiado costoso. Otro de los inconvenientes que tuvimos es que dos meses antes de la competencia se nos quemaron los motores que eran chinos, entonces ya te imaginarás el corre corre para contactarlos de nuevo y pedir otros. Entre tantas ‘cositas’ y a pesar de los contratiempos quedamos cuartos, y fuimos los únicos colombianos que habíamos viajado, un motivo que nos llenó de orgullo”.

¿Cómo se da la oportunidad de trabajar en McLaren?
“A principios de 2023 yo empecé mis prácticas en Renault en el departamento de manufactura. Luego, en el segundo semestre, me vincularon. Me gradué en diciembre de ese año y trabajé en Renault hasta agosto de 2024. Unos meses atrás yo había decidido irme a estudiar a Inglaterra una maestría en Ingeniería de Automoción con Vehículos Eléctricos, entonces ahorré bastante y mis papás también me ayudaron. Viajé y empecé los estudios en septiembre en la Universidad de Oxford Brookes. En noviembre apliqué a McLaren, lo hice así porque como era para una vacante de categoría ‘Graduate’, había que hacerlo casi un año antes, entonces yo mandé la postulación con tiempo para empezar en 2025 caso tal que me resultara y una vez ya terminase mis estudios.

Pasó el tiempo y justo antes de finalizar la maestría, me llamaron de la empresa a decirme que había quedado entre los candidatos. Después de eso llegaron los procesos, las presentaciones, las entrevistas, y gracias a Dios, un viernes en la tarde ya cuando estaba más que resignado pensando que no pasaba... ¡me dieron la buena noticia!: era el nuevo empleado de McLaren Automotive”.

El ingeniero David junto a algunos compañeros de Eafit en el desarrollo del proyecto Kratos. FOTO: Cortesía.
¿Cómo se ha sentido en estos pocos meses que llevas allá?
“Es impresionante, parce, son muy tesos todos. Claro, no te puedo negar que es un choque bastante fuerte, por ejemplo, en cuanto a la cultura. En Colombia estamos acostumbrados a saludarnos apenas llegamos al trabajo, todo es muy amigable, mientras que acá es diferente: cada quien llega a su puesto y empieza labores. Los ingleses suelen ser más fríos, pero no significa que sean malas personas, para nada. Sinceramente me he sentido muy bien, me ha gustado mucho todo y aprendo bastante de cada uno”.

¿Qué sigue ahora para David Muñoz como ingeniero y empleado de McLaren?
“A mí siempre me ha gustado mucho el campo eléctrico, todo lo que tenga que ver con motores, baterías, me apasiona bastante. Quisiera estudiar algo que me permita especializarme más en mi campo de acción, adquirir más conocimiento y experiencia. Lo bueno es que acá me dan esas posibilidades de seguir formándome, entonces mi intención es volverme bien teso en ese aspecto.

Por lo pronto esperar que mi familia pueda venir en mayo de este año a mi graduación de la maestría, y también anhelo ver a mi novia que vive en Colombia. Ella quiere estudiar en Italia”.

El cargo de David y sus funciones

David Muñoz Parra trabaja en McLaren Automotive. Su cargo es el SQD Graduate, Supplier Quality and Development, que en español se traduce como Licenciado en Calidad y Desarrollo de Proveedores.

Si bien donde labora Muñoz Parra es una dependencia de la empresa que no es la misma que McLaren Racing –en la cual se dedican a a los vehículos para competir en campeonatos como la Fórmula 1, la IndyCar etc.–, la función principal de David es garantizar que cada pieza y parte que le asignen se encuentre en perfectas condiciones, pues dependerá de eso la excelencia del automóvil y su desempeño una vez salga a las calles.

A la par, y en algunas ocasiones, debe verificar el estado de los motores y cerciorarse que estos no tengan imperfectos.

