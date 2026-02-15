Ingeniero del barrio Belén ahora trabaja con McLaren en Inglaterra

Desde chico, David Muñoz Parra fue un amante de los automóviles y un niño curioso e innovador. Cuando algo se dañaba en casa era el primero que se ofrecía para intentar repararlo, y si bien desconocía muchas cosas, siempre proponía soluciones. Nació en Medellín y se crió en Belén, el barrio que lo vio crecer a él y a sus otros tres hermanos mayores: Daniel, Camilo y Esteban. Sus padres fueron y son la base de lo que han obtenido a lo largo de sus vidas, que por cierto, no ha sido poco.

David, con tan solo 24 años, pasó de recorrer las calles de la comuna 16 de la capital antioqueña a caminar por las amplias y frías vías de Inglaterra como empleado de McLaren, una de las compañías más reconocidas en el mundo y la vigente escudería ganadora de la Fórmula 1.



Si bien este ingeniero mecánico de la Universidad Eafit siempre soñó en grande, no pensó que tan rápido iba a alcanzar tan altos estándares, siendo uno de los pocos colombianos y paisas que pisan tierras inglesas no solo para vacacionar, sino también para trabajar en una empresa internacionalmente distinguida. El proceso, claro está, no fue fácil, pero dicen que todo esfuerzo trae consigo una recompensa. EL COLOMBIANO dialogó con Muñoz y él compartió su experiencia de vida.



¿Por qué ingeniería mecánica?

“Siempre me gustó curiosear y abrir aparatos para ver cómo eran por dentro. Mi mamá me dijo que si tanto me gustaba eso podía, mirar por ahí un tipo de ingeniería o algo por el estilo, entonces me decidí por ingeniería mecánica. En ese entonces un primo estudiaba lo mismo en Eafit y estaba en un programa llamado Kratos, que constaba de un carro electrosolar. Él me contaba que eso era muy bacano y yo lo veía muy encarretado, y pues a mí también me empezó a gustar el cuento. Eso fue lo que en parte me llevó a decantarme por ese pregrado y empecé en 2019 gracias a una beca que me gané con Generación-E al irme bien en los Icfes.



Eso me ayudó mucho porque una vez me gradué del colegio, dos hermanos ya estaban en la universidad, entonces sabía y era consciente de que el gasto de mis papás ya era mucho como para ponerles más carga”.



¿Cuál fue el reto más grande durante la formación profesional?

“Fue precisamente el carro electrosolar. Mientras veía las materias de la carrera, simultáneamente estaba en el proyecto Kratos, entonces había que sacar mucho tiempo para los asuntos del estudio y casi no me quedaban ratos para compartir con amigos, pero fue un sacrificio que yo sabía que iba a aportarme mucho y serviría como experiencia para mi hoja de vida”.



Me acuerdo que la idea era terminar el carro para 2021, pero por motivos de la pandemia todo se frenó. Muchos de los que estaban en el equipo se desanimaron, pero otros amigos y yo sí seguimos. Pudimos terminar el carro, probarlo y participar en 2022 en el iLumen European Solar Challenge, una carrera de autos solares en Bélgica.

Eso fue un ‘gallo’ porque el carro hubo que enviarlo por partes: unas en barco y otras en avión, porque mandarlo completo salía demasiado costoso. Otro de los inconvenientes que tuvimos es que dos meses antes de la competencia se nos quemaron los motores que eran chinos, entonces ya te imaginarás el corre corre para contactarlos de nuevo y pedir otros. Entre tantas ‘cositas’ y a pesar de los contratiempos quedamos cuartos, y fuimos los únicos colombianos que habíamos viajado, un motivo que nos llenó de orgullo”.



¿Cómo se da la oportunidad de trabajar en McLaren?

“A principios de 2023 yo empecé mis prácticas en Renault en el departamento de manufactura. Luego, en el segundo semestre, me vincularon. Me gradué en diciembre de ese año y trabajé en Renault hasta agosto de 2024. Unos meses atrás yo había decidido irme a estudiar a Inglaterra una maestría en Ingeniería de Automoción con Vehículos Eléctricos, entonces ahorré bastante y mis papás también me ayudaron. Viajé y empecé los estudios en septiembre en la Universidad de Oxford Brookes. En noviembre apliqué a McLaren, lo hice así porque como era para una vacante de categoría ‘Graduate’, había que hacerlo casi un año antes, entonces yo mandé la postulación con tiempo para empezar en 2025 caso tal que me resultara y una vez ya terminase mis estudios.