Ingeniero del barrio Belén ahora trabaja con McLaren en Inglaterra

Desde chico, David Muñoz Parra fue un amante de los automóviles y un niño curioso e innovador. Cuando algo se dañaba en casa era el primero que se ofrecía para intentar repararlo, y si bien desconocía muchas cosas, siempre proponía soluciones. Nació en Medellín y se crió en Belén, el barrio que lo vio crecer a él y a sus otros tres hermanos mayores: Daniel, Camilo y Esteban. Sus padres fueron y son la base de lo que han obtenido a lo largo de sus vidas, que por cierto, no ha sido poco.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8