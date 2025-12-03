Tractomula que transportaba material explosivo para Indumil se partió en dos y causó caos en movilidad de Bogotá

Una caravana compuesta por seis tractomulas que movilizaban insumos industriales para la empresa estatal Industria Militar -Indumil- se detuvo intempestivamente esta madrugada en la Autopista Norte de Bogotá luego de que una de las unidades sufriera un grave daño estructural que ocasionó que su estructura se dividiera en dos secciones.

El vehículo averiado transportaba Anfo, un insumo explosivo de uso industrial empleado en actividades mineras y operaciones controladas. En el tractocamión se estaba transportando alrededor de 32 toneladas de este material desde la planta de Sogamoso con destino a la fábrica de Sibaté.

Lea también: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

Debido a la naturaleza sensible de la carga, el hecho generó una alerta inmediata entre las autoridades, activando un protocolo estricto de contención preventiva y seguridad.