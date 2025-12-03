x

Tractomula que transportaba material explosivo para Indumil se partió en dos y causó caos en movilidad de Bogotá

La caravana que transporta insumos industriales para la empresa Indumil fue detenida en la Autopista Norte de Bogotá. El siniestro generó una alerta de seguridad en la zona.

  Tractocamión que transportaba material de Indumil se partió en dos secciones en la calle 234 de la Autopista Norte que conduce a Bogotá. Foto: Movilidad Bogotá
    Tractocamión que transportaba material de Indumil se partió en dos secciones en la calle 234 de la Autopista Norte que conduce a Bogotá. Foto: Movilidad Bogotá
  • Indumil expidió un comunicado sobre el incidente de la tractomula. Foto: Indumil
    Indumil expidió un comunicado sobre el incidente de la tractomula. Foto: Indumil
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
Una caravana compuesta por seis tractomulas que movilizaban insumos industriales para la empresa estatal Industria Militar -Indumil- se detuvo intempestivamente esta madrugada en la Autopista Norte de Bogotá luego de que una de las unidades sufriera un grave daño estructural que ocasionó que su estructura se dividiera en dos secciones.

El vehículo averiado transportaba Anfo, un insumo explosivo de uso industrial empleado en actividades mineras y operaciones controladas. En el tractocamión se estaba transportando alrededor de 32 toneladas de este material desde la planta de Sogamoso con destino a la fábrica de Sibaté.

Lea también: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

Debido a la naturaleza sensible de la carga, el hecho generó una alerta inmediata entre las autoridades, activando un protocolo estricto de contención preventiva y seguridad.

La interrupción de la caravana, cuyos demás vehículos han permanecido estacionados en fila sobre la Autopista Norte, ha provocado congestiones y represamientos en los desplazamientos desde municipios cercanos hacia la capital. Agentes de tránsito se encuentran en el punto regulando la movilidad para mitigar el impacto.

Según las primeras evaluaciones, la fractura que sufrió la tractomula, se debió, al parecer, a una falla estructural en la carrocería y el chasis. Peritos especializados en transporte pesado están verificando esta hipótesis.

Actualmente, la prioridad en el lugar es adelantar el traspaso seguro del material a otro vehículo habilitado. Esta maniobra debe ser ejecutada únicamente por personal certificado debido al riesgo que implica mover material sensible.

“Indumil ya inició las actuaciones e investigaciones administrativas correspondientes, con el fin de verificar en detalle lo ocurrido, establecer las circunstancias que originaron el incidente y adoptar las medidas necesarias para prevenir la reiteración de situaciones similares”, expresó la empresa estatal a través de un comunicado.

Indumil expidió un comunicado sobre el incidente de la tractomula. Foto: Indumil
Indumil expidió un comunicado sobre el incidente de la tractomula. Foto: Indumil

Siga leyendo: Conductor de lujoso Corvette que se burló de la Policía tiene antecedentes de hurto, tráfico de armas y está en libertad condicional

Utilidad para la vida