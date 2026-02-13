Daniel Quintero se retracta de acusaciones contra el concejal Sebastián López

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero tuvo que publicar una retractación sobre las afirmaciones que había hecho contra el concejal Sebastián López.

La aclaración publicada en la red social X cumple una sentencia de tutela emitida por el Juzgado 3º de Pequeñas Causas Laborales de Medellín que lo habría obligado a realizarla.

En el mensaje, Quintero reconoce que no tiene pruebas ni fundamentos para asegurar que el concejal López tenga “controlada la Procuraduría de Antioquia” o que “no le va a pasar nada” , ni tampoco tiene cómo afirmar que López utilizaría esa entidad para perjudicarlo a él. El exmandatario señaló que esas expresiones correspondían a opiniones personales y no a hechos comprobados.

A renglón seguido, manifestó que espera que las autoridades actúen frente a lo que él califica como un desequilibrio en el tratamiento de esas situaciones.

Este viernes, 13 de febrero, se reanuda la audiencia judicial contra Quintero, en el proceso judicial por el escándalo del lote Aguas Vivas.

La justicia busca dirimir si hubo presuntas irregularidades administrativas y penales que por poco habrían generado un grave detrimento económico al distrito a raíz de las mismas, que incluso vincularían al alcalde.



Lea también: Estarían cobrando coimas de $200.000 por contrato en programa de la Alcaldía que administra el Colegio Mayor

La diligencia judicial arrancó desde las 8:30 a.m. En esta etapa, la Fiscalía continuará con el análisis de 3.930 pruebas documentales contra las otras 12 personas vinculadas al proceso. El objetivo es establecer su posible responsabilidad en un intento de afectación patrimonial a la ciudad.