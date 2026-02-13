Matteo Bocelli lanza Enamorarse, su álbum en español, y habla de la influencia de su padre Andrea Bocelli

Desde niño, la música ha sido el idioma natural de Matteo Bocelli. Cuenta que desde los 6 años empezó a sentir interés por eso que hacía su padre: Andrea Bocelli. Escuchaba ensayos, conciertos y grabaciones de uno de los tenores líricos más famosos de Italia. Puede leer: Karol G con Andrea Bocelli brillaron en un concierto histórico en el Vaticano No tenía claro que quería dedicarse a la música hasta su adolescencia cuando productores e ingenieros lo invitaban a grabar y también con su voz de tenor empezó a creerse el cuento sin que le pesara el apellido paterno. Hoy, a sus 28 años, busca consolidar una identidad artística propia. Con el lanzamiento de Enamorarse, la versión en español de su álbum Falling in Love, el cantante apuesta por conectar con el público latino a través de baladas románticas, nuevas interpretaciones y un acercamiento más personal a su carrera. EL COLOMBIANO conversó con él sobre su crecimiento musical, el peso –y el impulso– de su apellido, su relación con el idioma español y los proyectos que lo acercan cada vez más a América Latina.

Desde muy niño la música ha estado con usted, pero ¿en qué momento supo que quería seguir una carrera en la música?

“Cómo tu dices nací con la música como parte de mi vida. A la edad de 6 años empecé a tocar el piano y siempre fue algo que fue creciendo constantemente. Y siempre le preguntaba a mi padre y a su ingeniero de sonido y productor si podía grabar canciones y escuchar mi voz para ver si me gustaba y cómo podía mejorar. Lo que me ha dado probablemente más fuerza fueron las personas que por ejemplo, cuando tenía 16 años, me impulsaban a grabar un álbum, todo eso pesa y ayuda a que creas en tu talento, en tu voz. Ha sido un viaje constante”.

A los 18 años hizo una canción con su padre, Andrea Bocelli...

“Sí, se llama Fall on me, Ven a mi en su versión en español. Muy naturalmente en aquel momento entendí que la música estaba empezando a ser no solo una pasión, sino algo más serio, más importante”.

Su padre ha sigo un gran mentor, no sé que tanto le pese a Matteo tener el apellido Bocelli...

“Te digo con honestidad que no me pesa porque yo creo que cuando uno ama algo, cuando tiene una pasión verdadera, no debe tener miedo. Mi apellido es algo que me ha dado fuerza y claro que ayuda tener un padre como Andrea Bocelli, porque él a mi lado ha sido importante para estudiar el canto, me ha apoyado en los conciertos, para las entrevistas. Puedes –algunas veces– escuchar comentarios de las personas, pero yo creo que en la música no existe la recomendación, porque por más Bocelli que yo sea, si a la gente no le gusta tu música y no pagan una boleta para verte, pues no vale nada”.

Acaba de lanzar Enamorarse –versión exclusiva en español de su álbum Falling in Love– ¿qué tal fue la experiencia de esta grabación?

“Mi español es terrible, pero me gusta mucho el idioma, lo he estudiado desde los 13 años. Aquí el punto es que uno debe practicar los idiomas, nunca he tenido una novia que me ayude a practicar el idioma (risas), pero cantar en español siempre me ha gustado, canciones como Bésame mucho, Somos novios y en 2024 estuve en Viña del Mar y tras eso he pensado que era importante hacer algo en español para el mercado latino y me pareció una idea muy bella cantar en su idioma y hacer algunas versiones de mi disco en español”.

Sabemos que este año vuelve a presentarse en Viña del Mar...

“Es un reto para mí volver a Chile, volver a Viña, porque tengo una memoria increíble de esa primera noche y no quiero echar a perder ese recuerdo. Estoy trabajando mucho para tener esa misma energía otra vez, siempre con el amor que yo tengo por la música”.

¿Y planea visitar Colombia?

“Colombia definitivamente está en los planes, ahora no te podría decir cuándo, pero seguramente estaré en Colombia pronto”.

¿Qué conoce de la música de Colombia?

“He colaborado con Sebastián Yatra, pero claro que me gustaría hacer más canciones con colombianos, pero se necesita voluntad cuando dos artistas se encuentran, las colaboraciones le pueden dar mucho a la música”.

Matteo, ¿cuáles son sus planes para este año después de Viña?