Puerto Antioquia ha movido más de 7.200 empleos en Urabá y formado 400 personas en roles portuarios

Puerto Antioquia desde hace una semana ya es una realidad. Tras 13 años de gestiones, cerca de 40 meses de obras y una inversión que oscila entre 770 y 800 millones de dólares, comenzó oficialmente operaciones y puso a Urabá en el mapa logístico internacional y empezó a dinamizar el empleo en la región. Y es que la infraestructura, que cuenta con un muelle de 1.340 metros, cinco posiciones de atraque y capacidad para 7 millones de toneladas anuales, representa mucho más que concreto y grúas. Según estimaciones del proyecto, el puerto ofrece ahorros promedio en distancia del 33% frente a otros puertos del Caribe colombiano para Medellín, el Eje Cafetero, Bogotá y Cundinamarca. Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el impacto podría ser estructural: “Puerto Antioquia podría movilizar cerca del 10% del comercio exterior de Colombia, gracias a su ubicación estratégica”. Le puede interesar: Entra en operaciones Puerto Antioquia, el hito del comercio exterior del departamento para el mundo

Impacto del empleo en Puerto Antioquia

Y ese movimiento ya empieza a sentirse en el empleo. Desde que el Puerto estaba en construcción, se estimó que, con su entrada en operación, generaría más de 800 empleos directos y 17.000 indirectos. La fase de construcción fue el primer gran termómetro laboral. En su punto más alto, el proyecto empleó a más de 3.000 personas simultáneamente. En total, cerca de 7.200 trabajadores lograron conectarse a oportunidades, de acuerdo con cifras brindadas por Comfama. Juan Landínez, responsable de Empleo en las regiones de la caja de compensación, recuerda que la preparación comenzó incluso tres años antes de que arrancara formalmente la obra. “Nos sentamos desde el principio con el puerto y sus contratistas para entender qué perfiles iban a necesitar y qué brechas había en el territorio. La meta era que la gente del área de influencia pudiera vincularse desde la construcción y luego proyectarse hacia la operación”, explica. No se trató solo de intermediación laboral. Se diseñaron rutas de formación a la medida, ajustadas a los modelos técnicos de las empresas constructoras. El objetivo: que los trabajadores llegaran listos para responder a las exigencias específicas del proyecto. Lea más: Formación para el empleo en Puerto Antioquia: así se está preparando la región para atender las nuevas demandas laborales

Ahora, perfiles más técnicos y mejor remunerados

Con la entrada en operación, el volumen de empleos ya no es masivo como en la construcción, pero sí más especializado. Entre los cargos más demandados están estibadores y tarjadores —encargados de organizar y consolidar carga en patio—, con entre 190 y 200 puestos ya movilizados. A esto se suman operadores de montacargas, portoneros, vigilantes y personal de servicios generales, que representan cerca de 140 empleos adicionales. En la línea técnica aparecen operadores de maquinaria pesada, conductores con licencia C2 y C3, técnicos en mecánica y electromecánica, especialistas en refrigeración de contenedores —clave para la exportación de fruta— y profesionales en seguridad y salud en el trabajo. “Hoy podemos hablar de unos 80 puestos de trabajo en operación directa ya activados y entre 10 y 15 altamente técnicos en esta fase inicial. Es una operación que apenas está tomando impulso”, detalla Landínez. El puerto funciona bajo un esquema en el que muchas operaciones son tercerizadas a empresas logísticas, lo que amplía el impacto laboral más allá de la nómina directa de la terminal. Conozca también: Puerto Antioquia recibe luz verde: MinTransporte autorizó arranque de operaciones de comercio exterior

¿Cuáles han sido los empleos más difíciles de cubrir en Puerto Antioquia?

El mayor desafío no ha sido la falta de interés, sino cerrar brechas específicas. “Lo más complejo ha sido encontrar personas con licencia C3 y experiencia, y perfiles formados en logística portuaria. También el inglés técnico aplicado a la operación”, señala Landínez. No se trata de exigir bilingüismo, aclara, sino de dominar el vocabulario propio del comercio internacional: tipos de contenedores, términos de carga, procesos aduaneros y documentación. Para atender esas necesidades, Comfama y el Sena diseñaron desde 2024 programas específicos de operación portuaria. Más de 400 personas han sido formadas bajo este modelo y 140 ya están contratadas. Además, se han abierto becas en técnicas laborales en almacenamiento, recibo y despacho de mercancías, diplomados en fundamentos logísticos y formación avanzada en herramientas como Excel, indispensables para la gestión de inventarios y carga. “Puede parecer básico, pero en una operación portuaria esos vacíos se notan. Hay que empezar desde las competencias fundamentales”, dice el vocero. Entérese: “¡Qué orgullo!”: Puerto Antioquia realizó pruebas previas a su entrada en operación

Un efecto dominó para la región

El impacto no se limita a la operación directa. Según Martín Alonso Pérez, de la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí, el puerto es apenas el primer paso de un ecosistema más amplio. Proyecta que, con el desarrollo de nuevos proyectos portuarios en la zona, Urabá podría llegar a movilizar el 25% de la carga de comercio exterior del país en el futuro. Incluso anticipa que la construcción del puerto Pisisí debería iniciar en 2026, aunque reconoce que diferencias con socios extranjeros —que poseen el 30 % de la sociedad— han retrasado decisiones clave. Para Pérez, contar con un puerto de estándares internacionales incentivará que nuevas empresas se instalen en la región. “Cuando las compañías hacen cuentas y ven la reducción de costos logísticos, empiezan a mirar a Urabá como un destino estratégico”, anticipa. Ese fenómeno podría activar empleos indirectos en transporte, hotelería, alimentación, comercio y servicios empresariales.

Más que infraestructura, una transición laboral