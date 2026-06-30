Hito en la vía al Toyo tras excavación del túnel cero: “En Antioquia nada nos queda grande”

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín alcanzaron este martes un nuevo hito constructivo en la vía al Túnel del Toyo con el encuentro de los dos frentes de excavación —hito conocido como cale— del Túnel 0, una estructura estratégica ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez destacaron que este avance representa un paso decisivo hacia la culminación de uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la competitividad y el desarrollo logístico de Antioquia y del país.

El Túnel 0 será la primera infraestructura subterránea que atravesarán los viajeros cuando entre en operación este corredor vial que conectará al Valle de Aburrá con el Occidente antioqueño y la subregión de Urabá. El cale corresponde al encuentro de los frentes de excavación dentro de la montaña, un proceso que confirma la continuidad total del túnel y marca una etapa determinante para su futura entrada en servicio.

El Túnel 0 tiene una longitud de 995 metros, equivalente a la altura aproximada de un edificio de 35 pisos. Su construcción demandó una inversión cercana a los $120.000 millones y hace parte del conjunto de 18 túneles que integran la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo. Para su construcción fue necesario excavar inicialmente un área de 86 metros cuadrados, similar al espacio que ocupan cuatro o cinco vehículos estacionados. Al finalizar las obras, el túnel contará con un área útil de 70 metros cuadrados destinada a la circulación segura de vehículos. En su punto más profundo, la estructura tendrá 123 metros de montaña sobre ella. Además, dispondrá de una galería de emergencia de 438 metros de longitud, diseñada para responder ante cualquier eventualidad y garantizar condiciones seguras de operación. Las condiciones geológicas identificadas durante la excavación permitieron avances promedio cercanos a los tres metros diarios. La mayor parte de la obra se ejecutó en terreno tipo III, considerado estable, compuesto principalmente por macizos rocosos de tonalitas con características geomecánicas favorables. Las adecuaciones del terreno para esta obra comenzaron en enero de 2025. Posteriormente, en agosto del mismo año, inició la excavación y, en poco más de diez meses, este frente constructivo alcanzó uno de los hitos más importantes del proyecto: el cale del túnel. Actualmente, en este tramo trabajan cerca de 1.200 personas, entre ellas alrededor de 110 mujeres que participan activamente en la ejecución de las obras.

El cale corresponde al encuentro de los frentes de excavación dentro de la montaña, un proceso que confirma la continuidad total del túnel y marca una etapa determinante para su futura entrada en servicio. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Antioquia y Medellín asumieron la obra

El megaproyecto Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo – Túnel del Toyo contempla una longitud total de 37,7 kilómetros de alta ingeniería, distribuidos en 18 túneles, 31 puentes y 17 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto. Tras las dificultades presupuestales que manifestó el gobierno de Gustavo Petro, la región asumió las riendas de la megaobra dividida en dos grandes tramos estratégicos. El Tramo 1, que conecta a Giraldo con Cañasgordas, ya completó el 100% de su obra civil bajo la ejecución de la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín. Este trayecto alberga 17 puentes, 4,4 kilómetros de vía a cielo abierto y siete túneles, destacando el Túnel 17 (Túnel del Toyo), que con sus 9,7 kilómetros se consolida como el túnel carretero más largo de América. Actualmente, este tramo se encuentra listo y a la espera de que el Invías culmine la instalación de los equipos electromecánicos. Por su parte, el Tramo 2, está ubicado entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo. Para garantizar su continuidad, las entidades territoriales inyectaron una inversión conjunta de $856.000 millones $(514.000 millones aportados por la Gobernación de Antioquia y $342.000 millones por el Distrito de Medellín), dividiendo los trabajos cedidos en dos sectores clave: Sector 1 (Cedido en enero de 2025): Integrado por cinco túneles, un puente y 7,1 kilómetros de vías a cielo abierto, el cual ya marcha en el 80 % de ejecución. Sector 2 (Cedido en junio de 2025): Compuesto por seis túneles, 12 puentes y 6,2 kilómetros de vía a cielo abierto, cuyo avance ya superó la barrera del 80 %.

Fechas clave y cronograma para la operación del Túnel del Toyo

El avance en los tramos del Túnel del Toyo que asumieron Medellín y Antioquia ya alcanza un 80% de ejecución, una cifra significativa frente al 51% en el que fueron recibidos por parte de las autoridades nacionales. Con este ritmo, la Gobernación de Antioquia proyecta la finalización total de las obras físicas para diciembre de este año. Paralelamente, y tras superar los recientes desacuerdos con el Gobierno Nacional y el Invías sobre las condiciones de la infraestructura, ya se dio inicio a la instalación de los equipos electromecánicos en los 9,7 kilómetros del tubo principal.