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La misteriosa desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín, ¿dónde fue visto por última vez?

Este hombre, de nacionalidad estadounidense, habría salido con unos conocidos a una discoteca de la capital antioqueña.

  • Él es Éric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido en Medellín. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Él es Éric Fernando Gutiérrez Molina, el auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido en Medellín. FOTOS: Tomadas de redes sociales
  • La administración municipal activó las labores correspondientes para dar con el paradero de Éric. FOTO: Alcaldía de Medellín.
    La administración municipal activó las labores correspondientes para dar con el paradero de Éric. FOTO: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Lo que, al parecer, solo iba a ser una noche de esparcimiento en Medellín, terminó en una desaparición que ya casi completa una semana. Se trata de Éric Fernando Gutiérrez Molina de 31 años, un auxiliar de vuelo estadounidense de la reconocida aerolínea American Airlines, a quien vieron por última vez durante la madrugada del 22 de marzo en el barrio La América.

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De acuerdo con las versiones preliminares, este hombre llegó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro el sábado 21 de marzo, desde donde empezaría su itinerario de vuelos al siguiente día. Según información de los familiares, se estableció en Medellín y optó por salir un rato a disfrutar del comercio nocturno característico de la capital antioqueña aprovechando sus horas de descanso.

Si bien Gutiérrez Molina no salió solo, quienes lo acompañaban no han dado mayor información al respecto e indicaron no saber su última ubicación exacta. Su último contacto se habría registrado a eso de las 5:00 a. m. del domingo 22 de marzo. Luego, en horas de la tarde del mismo día, la ubicación de su teléfono celular marcaba un lugar diferente al que supuestamente habrían ido. Desde ahí no se supo nada más.

Otra de las versiones, aún sin confirmar, es que al lugar en el que se encontraban departiendo Gutiérrez Molina y sus conocidos habría llegado un sujeto, quien se presentó como alguien que conocía muy bien la ciudad y podía llevarlos a otros sitios para que conocieran. Esto es solo una de las tantas hipótesis del caso, pero no una teoría con un sustento oficial.

Aún se desconoce si el auxiliar de vuelo fue víctima de hurto, intoxicación o alguna otra agresión que haya puesto en riesgo su integridad. Las autoridades ya están al frente del caso y activaron la Ruta Urgente de Búsqueda.

La administración municipal activó las labores correspondientes para dar con el paradero de Éric. FOTO: Alcaldía de Medellín.
La administración municipal activó las labores correspondientes para dar con el paradero de Éric. FOTO: Alcaldía de Medellín.

Este año, en Medellín, se han reportado 124 casos de personas desaparecidas, de las cuales 104 han aparecido vivas, dos sin vida y 18 continúan perdidas.

Entérese: Estados Unidos redujo la cantidad de visas otorgadas a Colombia: así ha afectado a los ciudadanos

“Las personas no tienen que esperar 72 horas para reportar a alguien como desaparecido. Esto es un mito que hemos tratado de desmontar para que las familias, cuando tengan algún familiar extraviado, avisen de inmediato, no deben esperar ningún tiempo, sea la causa que sea. En ese momento se activa toda la ruta y se articula la búsqueda con otras instituciones involucradas”, dijo Carlos Arcila, secretario de Paz y No Violencia de Medellín.

Por el momento, las autoridades adelantan una revisión de cámaras de seguridad en el sector en el que fue visto por última, con el objetivo de reconstruir la escena y tener más indicios sobre lo acontecido y dónde podría estar.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín?
Se trata de Éric Fernando Gutiérrez Molina, un estadounidense de 31 años que trabaja para American Airlines y desapareció durante su tiempo de descanso en la capital antioqueña.
¿Dónde fue visto por última vez el tripulante de American Airlines?
Fue visto por última vez en el barrio La América, al occidente de Medellín, la madrugada del domingo 22 de marzo tras salir a disfrutar del comercio nocturno.
¿Cuánto tiempo hay que esperar para reportar un desaparecido en Colombia?
No es necesario esperar 72 horas. Según la Alcaldía de Medellín, la denuncia y la activación de la Ruta Urgente de Búsqueda deben ser inmediatas.
¿Qué dicen las autoridades sobre el caso de Éric Gutiérrez?
La Secretaría de Paz y No Violencia y la Policía Metropolitana adelantan la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir su recorrido y verificar posibles casos de hurto o intoxicación.
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