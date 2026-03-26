La misteriosa desaparición de un auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín, ¿dónde fue visto por última vez?

Lo que, al parecer, solo iba a ser una noche de esparcimiento en Medellín, terminó en una desaparición que ya casi completa una semana. Se trata de Éric Fernando Gutiérrez Molina de 31 años, un auxiliar de vuelo estadounidense de la reconocida aerolínea American Airlines, a quien vieron por última vez durante la madrugada del 22 de marzo en el barrio La América.

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De acuerdo con las versiones preliminares, este hombre llegó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro el sábado 21 de marzo, desde donde empezaría su itinerario de vuelos al siguiente día. Según información de los familiares, se estableció en Medellín y optó por salir un rato a disfrutar del comercio nocturno característico de la capital antioqueña aprovechando sus horas de descanso.

Si bien Gutiérrez Molina no salió solo, quienes lo acompañaban no han dado mayor información al respecto e indicaron no saber su última ubicación exacta. Su último contacto se habría registrado a eso de las 5:00 a. m. del domingo 22 de marzo. Luego, en horas de la tarde del mismo día, la ubicación de su teléfono celular marcaba un lugar diferente al que supuestamente habrían ido. Desde ahí no se supo nada más.