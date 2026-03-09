x

Medellín y Bogotá están entre los 50 mejores destinos de vida nocturna del mundo, según Travel & Tour World

La plataforma especializada en viajes publicó su ranking, en el que las dos ciudades colombianas son destacadas por su vida nocturna. En cuanto a Medellín, el listado reconoce lugares como El Poblado, Laureles y La 70.

  • Provenza es una de las zonas destacadas por el ranking. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Medellín es una de las 50 ciudades que hace parte de Los 50 mejores destinos de viajes de vida nocturna del mundo para 2026, el ranking publicado por la plataforma especializada en turismo internacional Travel & Tour World. Junto a Bogotá, son dos de las ocho ciudades latinoamericanas incluidas en la lista.

Lea: De Brasil a Corea: los cinco destinos internacionales que serán tendencia en 2026

Este ranking reúne a destinos que cada vez se destacan más en la industria turística por el crecimiento de su oferta de turismo nocturno a nivel global. Según Travel & Tour World, una organización dedicada a publicar contenido y realizar análisis e investigaciones sobre viajes en todo el mundo, un rasgo común entre estos lugares es su apuesta por ofrecer cada vez más experiencias a los visitantes.

Datos de esta misma plataforma indican que, en los últimos años, la economía nocturna –de la que hacen parte clubes, espacios de música en vivo, fiestas y festivales culturales– ha crecido un 4,9 %. Además, se prevé que solo el turismo de festivales alcance ingresos por 2,13 billones de dólares en 2033.

“El turismo nocturno se ha convertido en un importante contribuyente económico en las principales ciudades del mundo, generando un impacto medible en el PIB en los sectores de la hostelería, el entretenimiento en vivo, la restauración y el transporte”, escribió en la introducción al ranking, Anup Kumar Keshan, fundador de Travel & Tour World.

¿Por qué Medellín es considerada uno de Los 50 mejores destinos de viajes de vida nocturna del mundo?

Para conformar la lista, la plataforma tiene en cuenta varias métricas como cantidad de bares y pubs, número de actividades nocturnas por kilometro cuadrado, precio promedio de bebidas alcohólicas, puntuación media de la ciudad, hora de cierre habitual de discotecas y establecimientos nocturnos, y el precio promedio de una cena para dos personas.

En el ranking, Medellín ocupa el renglón número 44. Travel & Tour World destaca lugares como El Poblado, Laureles y La 70, y asegura que la vida nocturna de la ciudad es “vibrante”. También hace un estimado de que hay alrededor de 1.100 bares y pubs, en los que las bebidas cuestan entre 3,50 y 9 dólares (de 13.000 a 33.000 pesos colombianos al cambio actual).

En cuanto a las discotecas más populares y recomendadas por este portal, fueron tres las mencionadas. Provenza, la calle ubicada en El Poblado que se ha convertido en un referente internacional, es señalada como uno de los lugares favoritos para salir de rumba. También aparece Envy Rooftop, un bar ubicado en el mismo sector, en el último piso del hotel The Charlee.

Por su parte, Bogotá se encuentra en la posición número 17 del ranking. “La capital se caracteriza por una dinámica cultura nocturna, influenciada por la música, el baile y un entorno urbano en constante evolución”, dice la plataforma, quien a su vez resalta lugares como la Zona T, el Parque de la 93 y Chapinero.

Travel & Tour World calcula que en la capital hay más de 4.800 bares y pubs, y recomienda como algunos de los mejores lugares para comer o ir de fiesta a Andrés Carne de Res, Kaputt y Video Club.

Le puede interesar: Por qué Los Cabos es el destino de moda en México y cómo llegar desde Colombia más rápido

Las otras ciudades de Latinoamérica y el Caribe que hacen parte del ranking son Tulum, México (6); Río de Janeiro, Brasil (14); Buenos Aires, Argentina (18); la isla de Aruba (32); Jacó, Costa Rica (36) y Punta Mita, México (38).

Este no es el único listado turístico internacional en el que Medellín ha sido incluido en 2026. La ciudad también está en la selección de los mejores diez lugares para comer en el 2026 de Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y estilo de vida más reconocidas a nivel mundial, y también está en Best of the World 2026, el ranking realizado por National Geographic que reúne cada año los mejores 25 lugares para viajar.

