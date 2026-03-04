Desmontan glamping ilegal que estaba siendo construido en una zona arqueológica de Santa Elena

Un glamping que había sido construido de manera irregular en el sector La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena, fue desmontado por su propietario luego de un proceso adelantado por la Alcaldía de Medellín.

La decisión se dio en cumplimiento de una orden policial que obligaba a la demolición total de la edificación y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La construcción se encontraba en una zona arqueológica de protección, donde está prohibido otorgar licencias urbanísticas debido a la posible presencia de restos, vestigios y estructuras antiguas que constituyen patrimonio cultural.

Según los informes técnicos emitidos por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y remitidos a la Corregiduría y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), cualquier movimiento de tierra en ese predio podría ocasionar daños irreversibles al patrimonio histórico.

El corregidor de Santa Elena, Gustavo Adolfo Restrepo, explicó que tras recibir el reporte por presunta infracción urbanística en inmediaciones del Parque Arví, se ordenó la suspensión inmediata de la obra.

“Cuando recibimos el informe por una presunta infracción urbanística en inmediaciones del Parque Arví, procedimos a ordenar la suspensión de la construcción. Una vez suspendido, las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía, expedida por el corregidor. Por esta razón, lo citamos a audiencia y se ordenó la demolición completa de la vivienda y una multa de 200 salarios”, señaló el funcionario.

Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, detalló que desde 2024 se han elaborado 290 informes que han servido de sustento para suspensiones de obras, procesos policivos y órdenes de demolición cuando ha sido necesario. Solo en lo corrido de este año se han ordenado 11 remociones en el corregimiento de Santa Elena.