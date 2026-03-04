Ojo que hubo cambio en el puesto de votación de El Poblado: esta será la nueva mesa

Atención a todos los votantes de la zona sur-oriental de Medellín. Hubo un cambio en uno de los puestos de votación en El Poblado. Los ciudadanos que iban a votar este domingo 8 de marzo en el Colegio Santa María del Rosario deberán dirigirse a una nueva sede habilitada en el sector.

El nuevo puesto de votación será el Centro de Eventos de El Tesoro. Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan a los votantes verificar con anticipación su mesa para evitar contratiempos el día de los comicios.

La información fue divulgada a través de los canales oficiales del centro comercial, donde se precisa que el cambio aplica específicamente para quienes tenían asignado como lugar de votación el Colegio Santa María del Rosario.

Además del traslado del puesto de votación, en el centro comercial funciona un punto de atención de la Registraduría donde los ciudadanos pueden realizar trámites como la inscripción de la cédula por primera vez o el cambio de puesto de votación, incluido este nuevo espacio.

El punto está ubicado en el pasillo sur, nivel 2, Plaza Palmas, y operará hasta el 31 de marzo de 2026, en horario de lunes a sábado entre las 11:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con receso entre las 2:00 y las 3:00 p. m.

Las autoridades electorales pidieron a la ciudadanía consultar el lugar exacto de votación antes de la jornada, teniendo en cuenta este tipo de modificaciones que buscan mejorar la logística y evitar contratiempos de último minuto.