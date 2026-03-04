Aunque profesor y estudiantes los enfrentaron, encapuchados grafitearon varias paredes de la UIS

A los empujones y pidiendo respeto por su clase, un profesor enfrentó a unas personas con la cara tapada —conocido como ‘capuchos’— en un salón de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga. Entre tanto, las instalaciones de la universidad quedaron afectadas por los grafitis que pintaron.
En la biblioteca central de la institución se pintó un letrero que dice: “Academia para la vida, vida para la lucha”. Otro fue pintado en las afueras y decía: “cdte Manuel Perez”, en referencia al sacerdote y guerrillero español que fue comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
