“No pidan solucionar un cáncer con agüita aromática”: Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Pedro Sánchez cumplió un año al frente del Ministerio de Defensa, con el desafío de lograr unas elecciones en calma este domingo y en medio de una tormenta mediática por los contratos de dos de sus hermanos con el Gobierno y el sector Defensa. Sánchez llega a molestarse con el tema y alega que sus hermanos tienen derecho al trabajo.
El ministro llama a los grupos criminales “amenazas”, explica cómo ha cambiado la guerra con el uso de los drones y lo difícil que es controlarlos, y en la polémica entre el presidente Petro y el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por la amenaza de dron en un evento que tenían en Hidroituango, se pone en un punto medio: “Decir que era un ataque contra ellos no es correcto; y decir que no había nada, tampoco es correcto”.