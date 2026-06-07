¿Dónde ver la final Nacional vs Junior? Medellín instalará pantallas gigantes en comunas y corregimientos para ver el partido

La final de la Liga BetPlay, que se disputará este lunes 8 de junio, no solo definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano y a quien recibe el cupo para disputarse la Copa Libertadores o la Suramericana, sino que también reunirá a miles de aficionados en Medellín, donde la Alcaldía habilitará pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para seguir el encuentro.

El partido será mañana a partir de las 5:00 p.m., para verlo se instalarán pantallas gigantes en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad para que el partido se viva en comunidad y de manera gratuita.

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La iniciativa contempla puntos de transmisión en sectores como Santo Domingo, La Floresta, Villa Hermosa, Boston, El Poblado, Cristo Rey, Belén Rincón, Parque Juanes, Parque El Calvario y Parques del Río, entre otros. También habrá pantallas en los cinco corregimientos de Medellín: Santa Elena, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Palmitas y Altavista.

Según la administración distrital, los espacios estarán abiertos al público sin costo y contarán con acompañamiento institucional, servidores públicos y personal de atención en salud para garantizar el desarrollo de la jornada.

La estrategia busca que las familias y habitantes de los distintos barrios puedan disfrutar del encuentro deportivo en un ambiente de convivencia, respeto y encuentro comunitario.

Estos son todos los puntos habilitados: Estación Metrocable Santo Domingo, cancha polideportiva Cubierta La Frontera, Cancha Polideportiva Cubierta Parque Gaitán, Parque El Calvario, Parque Juanes, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Villa Sofía Batea, Parque Villa Hermosa, Cancha Polideportiva Cubierta Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría, Parque de Boston, Parques del Río (Placa Colseguros), Parque La Floresta, Placa Antonio Nariño, Parque de El Poblado, Parque Cristo Rey, Cancha Polideportiva Cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón. Igualmente en los corregimientos Santa Elena: Casa de Gobierno, San Cristóbal: Placa La Loma, San Antonio de Prado: Parque principal, Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, sede primaria y Biblioteca y Altavista: Casa de Gobierno.

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a asistir a estos espacios y vivir la final en comunidad, fortaleciendo el uso del espacio público y la integración entre vecinos alrededor del deporte.