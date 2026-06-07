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¿Dónde ver la final Nacional vs Junior? Medellín instalará pantallas gigantes en comunas y corregimientos para ver el partido

El partido será mañana a partir de las 5:00 p.m., para verlo se instalarán pantallas gigantes en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

  • La hinchada del Atlético Nacional podrá vivir la final de la Liga BetPlay en sus comunas o corregimientos. Fecha de evento: 04/03/2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    La hinchada del Atlético Nacional podrá vivir la final de la Liga BetPlay en sus comunas o corregimientos. Fecha de evento: 04/03/2026. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La final de la Liga BetPlay, que se disputará este lunes 8 de junio, no solo definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano y a quien recibe el cupo para disputarse la Copa Libertadores o la Suramericana, sino que también reunirá a miles de aficionados en Medellín, donde la Alcaldía habilitará pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para seguir el encuentro.

El partido será mañana a partir de las 5:00 p.m., para verlo se instalarán pantallas gigantes en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad para que el partido se viva en comunidad y de manera gratuita.

También le puede interesar: Previa de la final de la Liga colombiana: Atlético Nacional tiene 17 campeones, ¿con cuántos llega el Junior?

La iniciativa contempla puntos de transmisión en sectores como Santo Domingo, La Floresta, Villa Hermosa, Boston, El Poblado, Cristo Rey, Belén Rincón, Parque Juanes, Parque El Calvario y Parques del Río, entre otros. También habrá pantallas en los cinco corregimientos de Medellín: Santa Elena, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Palmitas y Altavista.

Según la administración distrital, los espacios estarán abiertos al público sin costo y contarán con acompañamiento institucional, servidores públicos y personal de atención en salud para garantizar el desarrollo de la jornada.

La estrategia busca que las familias y habitantes de los distintos barrios puedan disfrutar del encuentro deportivo en un ambiente de convivencia, respeto y encuentro comunitario.

Estos son todos los puntos habilitados: Estación Metrocable Santo Domingo, cancha polideportiva Cubierta La Frontera, Cancha Polideportiva Cubierta Parque Gaitán, Parque El Calvario, Parque Juanes, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Villa Sofía Batea, Parque Villa Hermosa, Cancha Polideportiva Cubierta Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría, Parque de Boston, Parques del Río (Placa Colseguros), Parque La Floresta, Placa Antonio Nariño, Parque de El Poblado, Parque Cristo Rey, Cancha Polideportiva Cubierta Unidad Deportiva Belén Rincón. Igualmente en los corregimientos Santa Elena: Casa de Gobierno, San Cristóbal: Placa La Loma, San Antonio de Prado: Parque principal, Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, sede primaria y Biblioteca y Altavista: Casa de Gobierno.

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a asistir a estos espacios y vivir la final en comunidad, fortaleciendo el uso del espacio público y la integración entre vecinos alrededor del deporte.

La fe en la remontada

La ilusión de los hinchas de Atlético Nacional está puesta en una remontada histórica. El equipo antioqueño cayó 3-0 frente a Junior en el partido de ida disputado en Barranquilla, un resultado que lo obliga a ganar por al menos tres goles en el Atanasio Girardot para forzar los penales o por cuatro para quedarse con el título de manera directa.

Pese a la magnitud del reto, dentro y fuera del club el discurso ha sido de confianza. Referentes históricos como Orlando Berrío, Víctor Aristizábal, Faustino Asprilla, Alexis García y Óscar Héctor Quintabani han recordado otras noches épicas del conjunto verdolaga y han llamado a creer en la remontada. El propio Orlando Berrío evocó la clasificación ante Rosario Central en la Copa Libertadores de 2016, cuando, en cuartos de final del torneo continental, Nacional había perdido en Argentina y comenzó abajo en Medellín, pero terminó clasificando precisamente con un gol de Berrío en el minuto 94.

Por otro lado, Alexis García destacó que pocos equipos en Colombia tienen la capacidad de sobreponerse a una desventaja de este tipo como Nacional. “La mística de su hinchada, de los muchachos que saben el peso de esa camiseta y un rival que motiva al frente y que los superó en el primer partido, eso motiva al jugador a hacer las cosas distintas en casa y nada está escrito todavía” dijo el excapitán.

Desde el plantel también han enviado mensajes de optimismo. Futbolistas como Matheus Uribe y Jorman Campuzano apelaron a la unión del grupo y al respaldo de la hinchada para intentar darle vuelta a la serie.

¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos? ¿Lloramos? ¿Buscamos excusas? ¡NO! Nos paramos, levantamos la cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho” escribió Uribe en una historia de Instagram.

La esperanza de los aficionados se alimenta además de antecedentes como la final de 2004 frente al propio Junior y otras remontadas históricas protagonizadas por el club en torneos nacionales e internacionales.

Lea más: ¿Por qué en Colombia se juegan la Copa y la Liga Betplay?

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