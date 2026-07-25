Nuevo giro en caso de Lili Pink: jueza declara ilegal pruebas clave y cuestiona actuación de la Fiscalía

Un nuevo revés enfrentó la Fiscalía en el proceso por presunto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink. La jueza de control de garantías, Laudi Mayerling Cuadrado, declaró la ilegalidad material y formal de la información obtenida durante los allanamientos practicados en la investigación, al concluir que se vulneró el debido proceso durante la recolección de pruebas. Durante una audiencia realizada el pasado 23 de julio, la funcionaria judicial cuestionó la forma en que la Fiscalía adelantó el trámite para obtener y legalizar información clave del expediente, recopilada mediante órdenes impartidas a la Policía Judicial. Como consecuencia, determinó que tanto el procedimiento como las evidencias derivadas de este quedan cobijados por la ilegalidad.

El llamado de atención de la jueza a la Fiscalía

Es importante aclarar que la jueza no declaró ilegales las pruebas por su contenido, sino por la forma en que la Fiscalía las obtuvo y legalizó, al considerar que hubo una vulneración del debido proceso. Le puede gustar: Así detectó la Dian a la presunta red de contrabando que puso a Lili Pink en extinción de dominio En la diligencia, la jueza llamó la atención a la fiscal del caso por las irregularidades cometidas al solicitar la audiencia. “Sí le advierte a la Fiscalía que una solicitud como esta debe hacerse con mucho cuidado, debe citar a la totalidad de las partes, la totalidad de los abogados. Cómo iba a omitir citar al doctor Alex Alberto Torres y precisamente era la persona que había sido imputada dentro de las presentes diligencias”, manifestó.

La funcionaria agregó que el ente acusador no atendió los requerimientos del despacho y tuvo tiempo suficiente para corregir el trámite. “La Fiscalía no cumplió con ninguno de los requerimientos que le hizo el despacho... debió haberlo hecho de una manera que no pudiera omitir precisamente alguna de las partes”, afirmó. También advirtió que las fallas fueron reiteradas. “Entonces ya son muchos los errores que cometió la señora fiscal y esto no puede pasar. Debe hacerse un llamado de atención y la unidad de la dirección especializada debe conocer la manera como la señora fiscal está realizando sus solicitudes de audiencia de una manera descuidada”, señaló. La jueza concluyó que “todo lo que sucedió a partir del 6 de mayo”, incluido el procedimiento y la extracción de la información, quedó afectado por esa irregularidad. “El juzgado 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías declara la ilegalidad material y formal, por la vulneración al debido proceso”, indicó, al recordar que “toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho”, por lo que deberá ser excluida de la actuación procesal.

¿Qué impacto puede tener esta decisión en la investigación?

La decisión representa un golpe para la Fiscalía, pues parte de la información obtenida durante los allanamientos no podría utilizarse dentro del proceso. Sin embargo, aún está por establecerse el alcance que tendrá esta determinación sobre el futuro de la investigación. La próxima audiencia quedó programada para el 11 de agosto.

Así va el proceso de Lili Pink

El caso involucra a ocho procesados que se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Se trata de Max Marvin Abadi Harari, cofundador de Lili Pink; David Max Abadi Homsani; Malaquilla Bismar Hernández; Lorena Bernal Castro; Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna; Luz Adriana López López; Merlín Roxana Mendoza Arias y Jonnatan Villamil Soler.

La Fiscalía solicitó que todos permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso. Además, presentó informes financieros, documentos contables y registros de operaciones comerciales para sustentar la investigación sobre una presunta red dedicada al contrabando y al lavado de activos. Según el ente acusador, los implicados habrían participado en un esquema para ingresar mercancías de manera irregular al país y ocultar posteriormente el origen de los recursos obtenidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por estos hechos enfrentan imputaciones por lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al contrabando. Mientras se define la solicitud de medida de aseguramiento, el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales, ahora con la incertidumbre sobre el efecto que tendrá la exclusión de pruebas decretada por la jueza. Entérese: Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados

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