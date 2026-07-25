Nuevo giro en caso de Lili Pink: jueza declara ilegal pruebas clave y cuestiona actuación de la Fiscalía

Un nuevo revés enfrentó la Fiscalía en el proceso por presunto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink. La jueza de control de garantías, Laudi Mayerling Cuadrado, declaró la ilegalidad material y formal de la información obtenida durante los allanamientos practicados en la investigación, al concluir que se vulneró el debido proceso durante la recolección de pruebas.
Durante una audiencia realizada el pasado 23 de julio, la funcionaria judicial cuestionó la forma en que la Fiscalía adelantó el trámite para obtener y legalizar información clave del expediente, recopilada mediante órdenes impartidas a la Policía Judicial. Como consecuencia, determinó que tanto el procedimiento como las evidencias derivadas de este quedan cobijados por la ilegalidad.