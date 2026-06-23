Dos personas fueron asesinadas en balacera en la Plaza Zea, en el centro de Medellín: dispararon desde un taxi

Desde un taxi, varios hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en la Plaza Zea, en el centro de Medellín. Estos impactos dejaron, inicialmente, a un hombre muerto y a otro gravemente herido. Después de una agonía, la segunda víctima de estos hechos también falleció.
El ataque se registró a finales de la semana pasada en la carrera 52A con la calle 53, en el barrio Tejelo, comuna 10 (La Candelaria), en el centro de Medellín. Un taxi se acercó a este parque y le disparó a Simón Carmona Ruiz, de 25 años, y a Brahian Grisales Hoyos, de 24 años y quien era conocido como Chamaco.