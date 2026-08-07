Nuevo susto para David Alonso, se cayó en las pruebas libres de Moto2 en Silverstone

Aunque en las últimas semanas todo había sido buenas noticias para el piloto colombiano David Alonso, este fin de semana no arrancó como esperaba en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.

Alonso, quien venía de ganar la pole position de la anterior carrera y de perder la competencia en la última curva, esta vez no pudo lucirse, ya que se cayó en la curva 16, según publicó Espn canal que transmite las carreras de la Moto2, el neumático delantero de su Kalex del Aspar Team se cerró y todo terminó en derrape por el suelo y viaje hasta la grava.

Afortunadamente el colombiano no sufrió lesiones y de inmediato se levantó, por sus propios medios, y aunque se levantó y fue corriendo a su moto para seguir en la práctica, ya no había ni tiempo ni máquina para volver a girar, ya que su Kalex se trabó en la leca y levantó vuelo.

También le puede interesar: El insólito requisito que David Alonso aún no cumple para subir a MotoGP

Al final, David Alosno quedó en la casilla 17 de la clasificación del entrenamiento que lideró Manuel González, el puntero del Mundial.

Y aunque los mecánicos de Aspar Team trabajaron de inmediato para dejar la moto del colombiano otra vez en condiciones para rodar, Alonso no logró completar una buena vuelta y quedó en la casilla 22, mientras que su compañero de equipo, el español David Holgado se quedó con el mejor registro del día.

Este sábado, el madrileño (hijo de madre colombiana) tendrá que buscar una buena puesta a punto de su moto en la segunda sesión de entrenamientos libres para tratar de ganarse un lugar en la Q2 desde el filtro de Q1 (otorga cuatro pases), clasificaciones que se podrán ver en Colombia a las 8:40 a.m. y 9:05 a.m., respectivamente.

Vea también: De una Honda de juguete a MotoGP: la emotiva carta de David Alonso

Hay que recordar que Alonso, quien correrá Moto GP en 2027 con Honda, actualmente es cuarto en la clasificación general de Moto2 que lidera Manuel González con 195.5 puntos, mientras que Alonso tiene 116.

Además Silverstone, el calendario aún tiene pendiente la disputa de los Gran Premios de Arangón, San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Catar, Portugal y la Comunidad Valenciana.

En declaraciones publicadas en el Aspar Team, el colombiano mencionó que “ha sido un día complicado, difícil, porque no tengo sensaciones con la moto. Me cuesta girar la moto en las curvas, donde pongo el ojo no va la moto, y tenemos que buscar la forma de ser más competitivos mañana, porque también me cuesta salir de las curvas”.

Alonso también comentó que “el fin de semana es largo, tenemos tiempo para seguir probando antes del cronometrado. Quiero poder pilotar con sensaciones normales y luego ya ver por qué objetivos podemos luchar”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas