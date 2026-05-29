Horarios del Metro, escenarios deportivos y ley seca: así funcionará Medellín el domingo 31 de mayo, día de elecciones

Las elecciones para la primera vuelta presidencial serán el motivo para que este domingo 31 de mayo varios asuntos de la cotidianidad cambien en Medellín.
Para comenzar, la Alcaldía no habilitará durante esta jornada las ciclovías que operan por zonas importantes de su territorio, según anunció este viernes.
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La administración distrital indicó que el sábado, 30 de mayo, todos los escenarios deportivos funcionarán con normalidad, pero el domingo solo estarán habilitados para práctica libre, por lo que no habrá torneos ni se tendrán reservas en estos lugares.
Las piscinas administradas por el Inder y las Ludotekas tampoco estarán disponibles el último día del mes de mayo.