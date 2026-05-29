Horarios del Metro, escenarios deportivos y ley seca: así funcionará Medellín el domingo 31 de mayo, día de elecciones

Las elecciones para la primera vuelta presidencial serán el motivo para que este domingo 31 de mayo varios asuntos de la cotidianidad cambien en Medellín. Para comenzar, la Alcaldía no habilitará durante esta jornada las ciclovías que operan por zonas importantes de su territorio, según anunció este viernes. Entérese: ¡Le interesa! Este domingo habrá café gratis y descuentos en 120 marcas en Antioquia presentando el certificado de votación La administración distrital indicó que el sábado, 30 de mayo, todos los escenarios deportivos funcionarán con normalidad, pero el domingo solo estarán habilitados para práctica libre, por lo que no habrá torneos ni se tendrán reservas en estos lugares. Las piscinas administradas por el Inder y las Ludotekas tampoco estarán disponibles el último día del mes de mayo.

Horarios y líneas del Metro de Medellín que serán gratis este domingo 31 de mayo

El metro anunció desde principios de la semana que en esta ocasión se repetirá lo que ya había acontecido en pasados comicios, es decir que no cobrará el pasaje en buena parte del sistema masivo de transportes del Valle de Aburrá en los horarios acordes con las votaciones. La tarifa cero regirá para las líneas A y B que operan entre Niquía y La Estrella y entre el centro de Medellín y el sector de San Javier, en el centro occidente de la capital antioqueña. Lea más: Elecciones presidenciales 2026: quiénes pueden pedir ayuda mientras votan y en qué circunstancias También aplica para el Tranvía de Ayacucho; los metrocables de la Línea K (que transporta pasajeros desde la estación Acevedo y el barrio Santo Domingo Savio), J (San Javier-La Aurora), H (Estaciones Oriente-Villa Sierra), M (Miraflores-Trece de Noviembre) y P (Picacho, que va de la estación Acevedo hasta el barrio El Progreso), los cuales funcionarán desde las siete de la mañana. Sin embargo, no aplicará para las líneas 1, 2 y 0 de buses, rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, y tampoco para el metrocable turístico Arví.

Horario de la ley seca en Antioquia para el fin de semana

Por otra parte y aunque no ha sido todavía ratificado por el Distrito, entra en vigencia el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, según el cual la ley seca comenzará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio. Amplíe la noticia: Usuarios podrán viajar gratis en el Metro de Medellín durante elecciones del próximo domingo 31 de mayo Esto aplica tanto para zonas urbanas como rurales. Durante ese tiempo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y espacios públicos.

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