¡Casi que no! Emblemática fuente centenaria de la iglesia de San José, en Medellín, por fin volvió a funcionar

La fuente es obra del maestro Francisco A. Cano y es una pieza artística única en la ciudad.

  • Ocho años llevaba la fuente son funcionar. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Ocho años llevaba la fuente son funcionar. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Uno de los monumentos más singulares, misteriosos y también poco conocidos en el Centro de Medellín es la fuente que construyó el maestro Francisco Antonio Cano hace 117 años. La obra se la encargó la Sociedad de Mejoras Públicas al gran maestro antioqueño quien inicialmente creó una fuente en terracota que terminó deteriorándose por el clima y la falta de cuidado, por lo que fue necesario volver a hacerla, esta vez en bronce. Para los conocedores de arte y patrimonio de la ciudad, la fuente que tiene una intrigante figura barbuda por cuya boca brota el agua que recibe un niño desnudo es una de las piezas más representativas de la obra de Cano y fue totalmente adelantada a su época en la naciente Medellín.

Lea: Placer, exclusión y rebeldía: la nueva ruta que explora el lugar y los roles de la mujer en el Centro de Medellín

“La hermosa pila de la plazuela San José está ya terminada y la prensa local apenas si ha dado cuenta de ello. El artista ha cosechado como siempre, el silencio, la indiferencia. ¡Bello estímulo! [...] Se diría por ese mutismo, que el monumento carece de importancia, siendo así que la tiene, y grande, como que marca una fecha no despreciable en los anales de nuestra arquitectura civil, tan pobre de nombre”, escribió en ese momento Emilio Jaramillo para la revista Alpha.

Por años, mientras el Centro pasaba de ser la zona más prestante de la ciudad una comuna desordenada y en progresivo deterioro, la fuente que acompañó a la fachada de la iglesia de San José, en plena Oriental, terminó invisibilizada, deteriorada y hasta vandalizada en más de una ocasión.

También le puede interesar: La Bachué, la escultura que hace 70 años escandalizó a Medellín

Ahora, después de ocho años, por fin volvió a la vida. Así lo anunció la Alcaldía de Medellín, que señaló que volverla a ver encendida es recuperar parte de la historia de la ciudad. Y es así: según el historiador Víctor Ortiz, además de su función estética y su importancia para ofrecerle a Medellín un patrimonio artístico desde sus inicios, las fuentes como esta tenían una doble función pues eran encargadas de abastecer agua cuando todavía los sistemas de acueducto eran precarios y de difícil acceso.

El año pasado el Distrito logró adelantar labores de recuperación de varias fuentes emblemáticas. Las fuentes restauradas son: Botero 1, Botero 2, Nutibara, Pueblito Paisa y Gaitán, en tanto que también le metieron mano por fin a las fuentes de San Antonio, Belén, San José, segundo parque de Laureles y Aranjuez.

Conozca: Así se vive una noche recorriendo el Centro de Medellín para conocer su arte

“No son simplemente elementos decorativos, son símbolos que le dan vida a nuestra fauna silvestre y a los espacios públicos. Representan nuestra identidad, historia y hacen parte de esos lugares donde las familias se reúnen, los turistas nos visitan y todos compartimos. Recuperarlas es demostrar que una ciudad no solo se construye con grandes obras, sino también con cariño y con el compromiso de cuidar lo que somos”, señalaron desde la secretaría de Infraestructura.

Las intervenciones en fuentes históricas de la ciudad incluyen revisión de tableros de control y potencia, equipos de bombeo, trampas de cabellos, cambio del lecho filtrante y mejoras en circuitos hidráulicos y eléctricos.

