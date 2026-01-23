En fotos: ellos cayeron por extorsión en Juan XXIII y Simón Bolívar, en Medellín

3 y 4
La empresa acumula deudas por más de $1,7 billones y el Gobierno busca salvarla con polémicos impuestos a las generadoras de energía y un cobro adicional a usuarios, entre otras medidas.
El músico alemán hizo parte de la alineación clásica de la banda y participó en discos emblemáticos del rock como Crazy World. Su familia confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje de despedida.
Se trata de alias El Gordo, quien fue hallado sin vida en una finca de este municipio al norte del Valle de Aburrá.
El togado presentó un documento formal ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el que expuso los argumentos por los cuales tomó esta decisión.
El hombre cuidaba el puesto de una familiar cuando una asistente puertorriqueña le regaló una entrada VIP para uno de los conciertos del artista en el Atanasio Girardot. Esta es la historia.