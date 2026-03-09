x

“Estoy casada con un mamerto”: ¿Quién es Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia?

En la vida mediática de la candidata hay un académico que prefiere seguirla en sus proyectos desde el anonimato como uno de los pilares fundamentales de su familia.

  • Tomás Rodríguez Barraquer es el esposo de la candidata presidencial Paloma Valencia. FOTO: @PalomaValenciaL
    Tomás Rodríguez Barraquer es el esposo de la candidata presidencial Paloma Valencia. FOTO: @PalomaValenciaL
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Paloma Susana Valencia Laserna se convirtió en la candidata que representará al Centro Democrático en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con la intención de ganar en primera vuelta.

La senadora e hija de un empresario y político colombiano arrasó en la Gran Consulta con más de 3 millones de votos (45,76 %), superando a colegas como Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Andrés Luna y Mauricio Cárdenas.

Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

Su reto ahora será convencer a los colombianos de verla como la primera presidenta de Colombia, enfrentándose a candidatos como Iván Cepeda, Roy Barreras, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, entre otros.

¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?

Detrás de ella está alguien que, en su papel de esposo, le ha brindado apoyo y fuerza necesaria para recorrer varios sectores del país y presentar sus propuestas: Tomás Rodríguez Barraquer, un destacado economista y académico con doctorado en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y estudios en la Universidad de los Andes, fundada en 1948 por Mario Laserna Pinzón, abuelo materno de la candidata.

En esta prestigiosa universidad, considerada una de las mejores de Colombia, Paloma Valencia conoció a quien sería su compañero de vida y la apoyaría en su camino hacia el liderazgo político. Aunque sus profesiones son distintas, él prefiere mantener un perfil bajo, mientras que ella permanece en el foco público vigilando a la Rama Ejecutiva.

Tomás Rodríguez también proviene de una familia con sólida trayectoria académica y profesional: es hijo del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y de Carmen Barraquer, oftalmóloga y cofundadora de la Clínica Barraquer.

Rodríguez y Valencia se casaron en 2019, luego de que una amiga le contara a la candidata que Rodríguez Barraquer tenía sentimientos por ella. La pareja tuvo una hija llamada Amapola Rodríguez Valencia, de 9 años, antes de unir oficialmente sus vidas en matrimonio en el municipio de Subachoque, en Cundinamarca.

“Estoy casada con un mamerto”, dijo la senadora en un encuentro político, refiriéndose a que su esposo es seguidor de Antanas Mockus, pero aclarando que respetan las diferencias ideológicas y de pensamiento entre ambos.

“Si uno deja de querer a gente que no piensa como uno, empieza a creer que son malos, que lo que quieren es hacer daño. Creo que un ejercicio que debemos practicar los colombianos es querer a alguien que piense diferente a nosotros”, expresó Valencia, agregando que las diferencias de una u otra forma son complementarias en su relación.

Siga leyendo: Paloma Valencia, la gran ganadora de las consultas que asusta a “El Tigre”

