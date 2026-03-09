“Estoy casada con un mamerto”: ¿Quién es Tomás Rodríguez Barraquer, el esposo de Paloma Valencia?

Paloma Susana Valencia Laserna se convirtió en la candidata que representará al Centro Democrático en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con la intención de ganar en primera vuelta. La senadora e hija de un empresario y político colombiano arrasó en la Gran Consulta con más de 3 millones de votos (45,76 %), superando a colegas como Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Andrés Luna y Mauricio Cárdenas. Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Su reto ahora será convencer a los colombianos de verla como la primera presidenta de Colombia, enfrentándose a candidatos como Iván Cepeda, Roy Barreras, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, entre otros.

¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?

Detrás de ella está alguien que, en su papel de esposo, le ha brindado apoyo y fuerza necesaria para recorrer varios sectores del país y presentar sus propuestas: Tomás Rodríguez Barraquer, un destacado economista y académico con doctorado en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y estudios en la Universidad de los Andes, fundada en 1948 por Mario Laserna Pinzón, abuelo materno de la candidata. En esta prestigiosa universidad, considerada una de las mejores de Colombia, Paloma Valencia conoció a quien sería su compañero de vida y la apoyaría en su camino hacia el liderazgo político. Aunque sus profesiones son distintas, él prefiere mantener un perfil bajo, mientras que ella permanece en el foco público vigilando a la Rama Ejecutiva.

Tomás Rodríguez también proviene de una familia con sólida trayectoria académica y profesional: es hijo del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y de Carmen Barraquer, oftalmóloga y cofundadora de la Clínica Barraquer.