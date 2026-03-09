x

Alerta para las presidenciales: en votaciones legislativas decomisaron en total $3.761 millones para comprar votos

Antioquia fue el departamento más afectado, con cinco incautaciones documentadas.

  • Los $145 millones incautados en La Guajira estaban en siete sobre de manila marcados con los datos del lugar de destino y el contacto que los recibiría. FOTO: CORTESÍA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 4 horas
La jornada de elecciones legislativas que recién culminó en Colombia dejó un campanazo de alerta de cara a las próximas presidenciales, por la alta cantidad de personas que fueron capturadas transportando gruesas sumas de dinero para la compra de votos.

En su balance final, la Policía detalló que 52 sospechosos fueron detenidos en 49 incautaciones desde que comenzó el despliegue del Plan Democracia, el 30 de enero de 2026, hasta el día mismo de los comicios, el 8 de marzo.

Esos ciudadanos transportaban $3.761 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no lograron justificar, pero las autoridades presumen que eran para comprar votos. En algunos casos los paquetes iban marcados para sus destinatarios y estaban junto a material de propaganda partidista.

La cifra implica un incremento de hallazgos con relación a las elecciones legislativas de 2022. En ese entonces hubo ocho detenidos que se movilizaban con $2.792 millones, es decir, en detenciones el número subió 550%, y en plata un 34,7%.

Para la Policía, esos resultados “reflejan el compromiso por garantizar la transparencia y la seguridad de la democracia”.

No obstante, queda la preocupación de cuánto más dinero se pudo haber movido sin que lo detectaran, cuántos votos se compraron y a quiénes eligieron con ese tipo de fraude.

El departamento con más eventos de incautación fue Antioquia (5 casos), seguido de Bolívar (4), Norte de Santander (3), Sucre (3) y Meta (3).

Los casos más graves

Tal cual relató EL COLOMBIANO en su momento, el mayor decomiso sucedió el miércoles 4 de marzo en Córdoba, en la vía que va de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio, donde fue registrada la camioneta de Misael Augusto Villarreal Jorge, exconcejal del municipio de Montelíbano por el partido de La U.

Los agentes le encontraron $434’700.000 en efectivo, ocultos en un bolso deportivo, cuya procedencia no supo explicar, por lo que fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de activos.

Su arresto levantó polvareda en Montelíbano y salpicó a Ana Paola García Soto, aspirante al Senado por La U. En un comunicado se defendió afirmando que el exconcejal Villarreal “se ha destacado por ser un profesional transparente vinculado a una multinacional. La detención no tiene ninguna relación con mi campaña; no fue detenido en acciones proselitistas a mi favor ni en desarrollo de alguna actividad relacionada”.

Otro de los hechos que agitó el tablero político fue el del pasado lunes en Hatonuevo, La Guajira. Allí fueron incautados $145 millones que eran transportados en una camioneta remolcada por una grúa.

En el procedimiento fue detenido Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) e integrante del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture.

Los billetes estaban distribuidos en siete sobres de manila, marcados con los municipios de destino, nombres y teléfonos de los contactos. Además, había material de propaganda electoral del representante Daniel Restrepo, candidato al Senado por el partido Conservador.

“Cuando no pueden debatir propuestas, fabrican sospechas. Insinuar un delito sin pruebas es irresponsable. Yo sigo en campaña con la frente en alto, honestidad y compromiso”, replicó Restrepo.

Lacouture también se desmarcó, indicando que “no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos”.

Su escolta fue dejado en libertad por un juez de garantías, que consideró que hubo irregularidades en el procedimiento de captura.

