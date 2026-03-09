x

Proyección de Colombia con Ángel Barajas es de dos o tres Juegos Olímpicos más

El cucuteño Ángel Barajas, con tan solo 19 años, es uno de los deportistas que tiene por delante una década más de buenos resultados para Colombia.

  El cucuteño Ángel Barajas es uno de los deportistas colombianos de gran proyección, se espera que pueda estar con Colombia en dos o tres Juegos Olímpicos más. FOTO EL COLOMBIANO
    El cucuteño Ángel Barajas es uno de los deportistas colombianos de gran proyección, se espera que pueda estar con Colombia en dos o tres Juegos Olímpicos más. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó la medalla de plata, Ángel Gabriel Barajas Vivas no solo se instaló entre los mejores gimnastas artísticos del mundo, sino que también hizo que Colombia empezara a soñar con muchas más alegrías gracias al joven cucuteño.

Ahora, tras superar una lesión que lo tuvo algunos meses por fuera de competencia, Ángel ha regresado demostrando su nivel, su potencia y esa calidad que le ha dado la constancia que ha tenido en su preparación para ser medallista Mundial.

Barajas, quien tan solo tiene 19 años, está en la plenitud no solo de edad sino de condiciones para seguir avanzando y soñando con más, así lo afirma el técnico antioqueño Leonardo González, quien además sostiene que al gimnasta le quedan entre 8 y 10 años para seguir en lo más alto de la competencia.

Según manifestó González, un gimnasta de alto rendimiento puede tener un buen desempeño hasta los 30 años, algo que le permitiría a Ángel seguir dando alegrías una década más.

Por ello, según mencionó el entrenador, la idea no es solo que Ángel pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sino que posiblemente, si no sufre lesiones graves, pueda aspirar a dos o tres ciclos olímpicos más (2032 y 2036).

“Nuestro objetivo es clasificar por equipos con Ángel Barajas y Camilo Vera de Norte de Santander, Manuel López y Thomas Mejía de Antioquia, junto a otros gimnastas a los Olímpicos de Los Ángeles, pero Ángel además podría llegar a otros Juegos Olímpicos si sigue en ese nivel”, enfatizó González.

El entrenador también afirmó que, aunque no hay edad límite para competir como gimnasta, lo habitual es que un deportista de esta disciplina lo pueda hacer, en el alto nivel, hasta los 30 años.

Es por ello que Ángel, quien ya es una realidad de la gimnasia internacional, seguramente le podrá dar muchas alegrías al país. Eso sí, si no sufre lesiones que le impidan seguir en competencia y creciendo como hasta ahora lo ha demostrado con su gran disciplina, algo que resalta su entrenador y tutor Jairo Ruiz.

Por ahora Ángel, quien ganó oro y bronce en Azerbaiyán, seguirá con sus entrenamientos ya que vienen más retos: justo esta semana junto a Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez competirán, del 12 al 15, en la Copa Mundo en Antalya, Turquía. En esa competencia estarán acompañados por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote.

Después regresarán a Cúcuta 15 días para competir luego con el gimnasta Camilo Vera en las válidas de El Cairo, Croacia y Doha.

