Proyección de Colombia con Ángel Barajas es de dos o tres Juegos Olímpicos más

Luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó la medalla de plata, Ángel Gabriel Barajas Vivas no solo se instaló entre los mejores gimnastas artísticos del mundo, sino que también hizo que Colombia empezara a soñar con muchas más alegrías gracias al joven cucuteño. Ahora, tras superar una lesión que lo tuvo algunos meses por fuera de competencia, Ángel ha regresado demostrando su nivel, su potencia y esa calidad que le ha dado la constancia que ha tenido en su preparación para ser medallista Mundial. Barajas, quien tan solo tiene 19 años, está en la plenitud no solo de edad sino de condiciones para seguir avanzando y soñando con más, así lo afirma el técnico antioqueño Leonardo González, quien además sostiene que al gimnasta le quedan entre 8 y 10 años para seguir en lo más alto de la competencia.

Según manifestó González, un gimnasta de alto rendimiento puede tener un buen desempeño hasta los 30 años, algo que le permitiría a Ángel seguir dando alegrías una década más. Por ello, según mencionó el entrenador, la idea no es solo que Ángel pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sino que posiblemente, si no sufre lesiones graves, pueda aspirar a dos o tres ciclos olímpicos más (2032 y 2036). “Nuestro objetivo es clasificar por equipos con Ángel Barajas y Camilo Vera de Norte de Santander, Manuel López y Thomas Mejía de Antioquia, junto a otros gimnastas a los Olímpicos de Los Ángeles, pero Ángel además podría llegar a otros Juegos Olímpicos si sigue en ese nivel”, enfatizó González.

El entrenador también afirmó que, aunque no hay edad límite para competir como gimnasta, lo habitual es que un deportista de esta disciplina lo pueda hacer, en el alto nivel, hasta los 30 años. Es por ello que Ángel, quien ya es una realidad de la gimnasia internacional, seguramente le podrá dar muchas alegrías al país. Eso sí, si no sufre lesiones que le impidan seguir en competencia y creciendo como hasta ahora lo ha demostrado con su gran disciplina, algo que resalta su entrenador y tutor Jairo Ruiz.