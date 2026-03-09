x

Incendio en Barranquilla: fiesta de revelación de género habría causado la destrucción de dos restaurantes

Un voraz incendio redujo a cenizas al tradicional restaurante El Proveedor y afectó a otro negocio en el barrio Las Flores, en Barranquilla. Conozca todos los detalles.

  • Las llamas consumieron gran parte de los restaurantes El Proveedor y El Carmen en el barrio Las Flores, en Barranquilla. Bomberos trabajaron durante más de tres horas para controlar el incendio. FOTO: Alcaldía de Barranquilla.
El Colombiano
hace 2 horas
Una fiesta de revelación de género habría desencadenado un voraz incendio que destruyó dos restaurantes tradicionales del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, en un sector turístico a orillas del río Magdalena. La emergencia, registrada la tarde del sábado 7 de marzo, dejó en ruinas al reconocido restaurante El Proveedor y afectó también al establecimiento vecino El Carmen.

Conozca: Ataque de drones iraníes incendia el Burj Al Arab, el hotel más icónico de Dubái

Según testimonios recogidos en la zona, el fuego habría comenzado hacia las 6:00 de la tarde durante un evento para anunciar el sexo de un bebé que se realizaba en uno de los restaurantes.

De acuerdo con Johnny Morelos, administrador de El Proveedor, una bengala utilizada durante la celebración habría lanzado chispas que cayeron sobre el techo de palma seca del lugar, un material altamente inflamable. Las fuertes brisas que soplan en este sector cercano al río facilitaron que las llamas se propagaran rápidamente entre las estructuras.

Lea aquí: Atención: Hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena, se incendió

El incendio arrasó con prácticamente todas las áreas del restaurante: comedor, cocina, zona de labores, parqueadero e incluso algunos vehículos. También resultaron afectados espacios donde había animales domésticos. A pesar de la magnitud de la emergencia, las personas lograron evacuar a tiempo y no se reportaron heridos ni afectados por inhalación de humo.

Para controlar la conflagración fue necesaria la intervención de al menos cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, así como el apoyo de miembros de Guardacostas de la Armada Nacional y personal del Puerto de Barranquilla. Las labores de extinción se extendieron por más de tres horas y, en medio de la emergencia, los socorristas incluso debieron extraer agua directamente del río Magdalena para sofocar las llamas.

Más allá de las pérdidas materiales, el incendio golpea a decenas de familias que dependen de la actividad del restaurante. Según Morelos, en El Proveedor trabajaban entre 30 y 35 personas de forma directa, pero al sumar pescadores artesanales, proveedores y vendedores vinculados al negocio, el número de afectados podría superar las 50 o incluso 70 familias.

Tras la tragedia, trabajadores y vecinos del barrio comenzaron a retirar escombros y a organizarse para levantar nuevamente el restaurante, un establecimiento que durante más de 40 años ha servido comida típica a habitantes y turistas que visitan el sector cercano a Bocas de Ceniza.

“Somos un restaurante y lo vamos a seguir siendo. Con la ayuda de Dios vamos a renacer”, expresó Ivonne Sepúlveda, mesera y madre cabeza de hogar que trabajaba en el lugar.

