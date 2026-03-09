x

Se le cae otra ficha a Daniel Quintero: su candidato Juan David Duque ni siquiera alcanzó el 1 % para el Senado

El exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín fue uno de los “quemados” de la coalición Frente Amplio Unitario, luego de alcanzar un poco más de 1.500 votos.

  Juan David Duque fue uno de los "quemados" en las elecciones legislativas de marzo de 2026. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Juan David Duque fue uno de los “quemados” en las elecciones legislativas de marzo de 2026. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
Daniel Quintero Calle suma un nuevo golpe en su carrera política con miras a alcanzar la presidencia de Colombia y consolidar su movimiento, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Y es que el exalcalde de Medellín se quemó en la consulta del Frente por la Vida al obtener apenas 227.379 votos (3,21 %), un resultado que lo dejó por debajo de Roy Barreras, quien alcanzó 257.037 votos (3,63 %) y se convirtió en candidato presidencial.



En esta consulta también resultaron derrotados Edison Lucio Torres Moreno (43.002 votos -0,60 %), Martha Viviana Bernal Amaya (40.373 votos - 0,57 %) y Héctor Elías Pineda Salazar (28.187 votos - 0,39 %).

Sin embargo, la derrota es aún mayor para Quintero luego de que Juan David Duque, quien fue su secretario privado en la Alcaldía de Medellín, no lograra una curul en el Senado por el Frente Amplio Unitario, el movimiento encabezado por el exembajador Barreras.

Se le cae otra ficha a Daniel Quintero: su candidato Juan David Duque ni siquiera alcanzó el 1 % para el Senado

Cabe recordar que Juan David Duque fue destituido por el Concejo de la ciudad tras no asistir a los más de 20 llamados para que explicara el escándalo de los fondos fijos, del que se habló de un presunto derroche por parte de Daniel Quintero y de sus funcionarios con dineros de la caja menor de la Alcaldía.

Quintero y su entorno habrían pagado almuerzos en restaurantes de alto costo, mercados e incluso flores con recursos públicos, una práctica que contaba con el aval de Duque, quien se convirtió en el primer funcionario público en la historia de la ciudad en enfrentar —y ser declarado insubsistente tras— una moción de censura por parte del Concejo.



Juan David Duque no alcanzó ni el 1 % para el Senado

El golpe para el exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín ha sido tan fuerte que apenas logró 1.548 votos (0,01 %) con el 99,56 % de las mesas escrutadas, lo que representa una derrota severa.

Y es que la coalición Frente Amplio Unitario también se quemó al obtener en total 396.042 votos (2,03 %), lo que simboliza una derrota de grandes magnitudes para el quinterismo.

Juan David, quien figuraba con el número 15 en la alianza para el Senado, ya se pronunció al respecto y aseguró en su cuenta de X que hizo su campaña “en la calle, en redes, con valor para hacer control político y propuestas”.



