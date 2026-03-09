Fuerte aguacero con granizo incluido este lunes en Medellín

Un fuerte aguacero se produjo durante la tarde de este lunes en Medellín y varios municipios de su área metropolitana.

En algunas zonas como Envigado y el sur de Medellín, reportes ciudadanos dieron cuenta de la caída de granizo, de altos volúmenes de agua y algunos relámpagos.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Siata) las precipitaciones comenzaron hacia las 3:16 de la tarde de este lunes.