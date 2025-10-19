EN IMÁGENES: El desorden de la zona opaca al Hotel Nutibara

3 y 4
El banco informó que algunas de sus sucursales también presentan fallas en el servicio y que su equipo técnico se encuentra analizando la causa del problema.
Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989–1993), asumirá la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025.
Los analistas advierten que las relaciones entre las dos naciones se encuentra en su etapa más crítica en décadas.
En medio de la efervescencia por la Bienal de Medellín y Antioquia le proponemos una manera crítica de disfrutar de uno de los eventos culturales relevantes del año.
La posible venta del activo Permian, en Texas, pondría en jaque la rentabilidad, reservas y valor bursátil de Ecopetrol, advierten expertos.