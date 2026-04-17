En video: Motero murió al chocar con una volqueta en la avenida 80

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Por más de veinte años, Amparo Zapata retrató en carboncillo y pastel los rostros de Medellín desde esa icónica esquina del Centro. Hoy no tiene ni para el pasaje.
Aunque el presidente no ha dado más de dos entrevistas a periodistas del país, sí le salió al influenciador Westcol, quien es el streamer más visto de Latinoamérica.
Dos peticiones públicas en Change.org reúnen más de 17.500 firmas en rechazo al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud. Los firmantes cuestionan su idoneidad para el cargo y expresan preocupación por su situación judicial.
El Bayern Múnich sigue de cerca a una de las grandes promesas del fútbol colombiano, un juvenil de Atlético Nacional que también despierta el interés de Liverpool y Chelsea.