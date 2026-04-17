Apps de streaming ganan terreno: uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta en Colombia

El medio por el cual se consume contenido audiovisual y de entretenimiento en el país está cambiando de forma sostenida, con cada vez más usuarios migrando hacia plataformas digitales. Sin embargo, la transición aún no es total: uno de cada tres encuestados afirma haber dejado de ver televisión abierta por el uso de aplicaciones de straeaming, en especial las gratuitas, según la séptima edición del estudio El rol de los servicios OTT, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El dato refleja un punto intermedio en la transformación del sector, puesto que, mientras las audiencias avanzan hacia lo digital, la televisión tradicional, aunque cada vez más poca, conserva una base relevante de usuarios. Le puede interesar: Colombianos gastan hasta $900.000 al mes en suscripciones y no lo notan; estas son las más comunes

Apps crecen, pero la TV no desaparece

Según la medición, el 46% de los colombianos mayores de 15 años accede a plataformas digitales de video. En ese universo, YouTube lidera con un 29% de acceso, seguido de Netflix con 26%. Sin embargo, el impacto sobre los servicios tradicionales es parcial. Aunque un tercio de los usuarios reconoce haber dejado la televisión abierta por aplicaciones gratuitas, solo el 4% canceló su suscripción a televisión paga en el último año por esta razón. Esto sugiere que el cambio no es homogéneo: mientras algunos usuarios migran hacia lo digital, otros combinan ambas opciones según el tipo de contenido o el contexto de uso. Además, Suaza aseguró: “Las aplicaciones han modificado hábitos de forma profunda y verificable, pero ello no ha eliminado la relevancia de los servicios tradicionales. Y esto no surge de una lectura aislada. Siete años de medición continua permiten sostenerlo con evidencia robusta, comparabilidad y perspectiva de tendencia. Esa complejidad importa, porque una regulación seria no puede construirse sobre relatos simplificados de sustitución total, sino sobre la manera real en que hogares y empresas usan, combinan y valoran estos servicios”. Lea más: Colombia se raja en conectividad rural: velocidad móvil es 78% más baja que el promedio de la OCDE

La lógica es coexistir, no reemplazar

El comportamiento observado en televisión se repite en otros servicios. En llamadas, por ejemplo, seis de cada diez usuarios que utilizan aplicaciones han reducido o dejado de usar las llamadas tradicionales, pero el 42% de la población aún prefiere llamar por operador móvil como primera opción. En mensajería, la transición es más marcada: tres de cada cuatro usuarios dejaron de enviar SMS para usar aplicaciones como WhatsApp. Aun así, los servicios tradicionales no desaparecen por completo. En audio ocurre lo contrario. El 91% de los hogares no paga por plataformas digitales, y la radio tradicional sigue siendo dominante: de las últimas diez veces que una persona escuchó emisoras, más de cinco ocurrieron a través de radio AM o FM.

Pagos digitales avanzan más rápido que el entretenimiento

Donde sí hay una transformación contundente es en el manejo del dinero. El 79% de quienes enviaron o recibieron dinero en el último mes lo hizo a través de aplicaciones como Nequi o Daviplata, consolidando estos canales como los principales para transferencias personales. En contraste, los envíos físicos mantienen su dinámica tradicional: el 80% de las empresas sigue utilizando servicios de mensajería convencional para paquetes. Conozca también: Colombia está entre los países del mundo donde más se usa efectivo, con el 70% En el segmento empresarial, las aplicaciones son clave, pero no excluyentes. WhatsApp es la herramienta más utilizada: el 94% de las empresas la emplea para mensajería y el 84% para llamadas y videollamadas. Otras plataformas como Google Meet (42%) y Microsoft Teams (39%) también tienen alta adopción, especialmente en entornos corporativos. Esta digitalización ha generado eficiencias: el 50% de las empresas reporta reducción en gastos de telefonía fija y el 42% en servicios de videoconferencia. Aun así, en logística y publicidad persiste una estrategia mixta que combina canales digitales y tradicionales.

Siete años de datos confirman la tendencia