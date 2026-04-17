Miles de firmas en Change.org piden que Daniel Quintero no quede como Superintendente de Salud

A través de una petición publicada en Change.org, un grupo de ciudadanos, entre los que se cuentan académicos, líderes sociales y organizaciones del sector salud, le solicitó al presidente Gustavo Petro reconsiderar el eventual nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud.
La iniciativa fue liderada por el médico colombiano Andrés Ignacio Vecino Ortiz, investigador de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, quien argumenta que el país requiere un perfil con experiencia técnica y trayectoria en el sistema de salud.
A la petición se sumaron voces como Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Rasa y vocero de Pacientes Colombia; la Federación Colombiana de Enfermedades Raras; Francisco J. Unda Lara, gerente de la ANDI Seccional Norte de Santander y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, entre otros.
Entérese: “Nos hace retroceder”: Carlos Carrillo rechaza designación de Quintero en la Supersalud