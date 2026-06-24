Limpiaron una quebrada de Manrique, en Medellín, y encontraron colchones y hasta una moto

El chasis y los tanques de dos motos, un colchón destrozado y plásticos enormes encontraron los encargados de las labores de limpieza de la corriente y la infraestructura anexa de la quebrada La Máquina, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, la misma que se desbordó y le provocó la muerte a un niño el pasado 3 de abril. Los trabajos se realizaron en tres frentes, informaron desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. El primero en el sector Brisas de Jardín, donde se miraron los caudales; el segundo se hizo en el barrio Jardín, con la construcción de un box coulvert de 200 metros y el tercero en el barrio Las Granjas, con el resideño de las redes de servicios públicos.

Durante la revisión en estos tramos para la ejecución de los trabajos se presentó el hallazgo de estos elementos de grandes dimensiones que obstaculizaban el paso del agua tanto en la corriente de la quebrada como en las tuberías que sirven de desagüe tanto de las aguas lluvia como de las residuales. Entérese: Así van las 41 obras para recuperar las quebradas y el río Medellín El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que “lo que encontramos en la quebrada La Mansión o La Máquina es vergonzoso: colchones, basura y partes de motos bloqueando el canal. Están poniendo en riesgo a toda una comunidad. Las quebradas no son botaderos de basura”.

Estos fueron otros de los elementos hallados durante la revisión a la quebrada La Máquina, en el nororiente de Medellín, y que estaban afectando el flujo de los desagües. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Entre los elementos hallados se también se encontraron plásticos, madera, escombros y piezas metálicas que afectaban el normal flujo del agua y de los desagües en esta parte de la ciudad. En cuanto a las partes de motos halladas, ya se avanza en una investigación si pertenecen a vehículos hurtados previamente.

Y este tipo de obstrucciones provocaron la tragedia del pasado 3 de abril, cuando en medio de las fuertes precipitaciones ocurridas la tarde de ese domingo terminaron con el desbordamiento de esta quebrada, provocando una avalancha. Le puede interesar: Con Inteligencia Artificial, Medellín busca anticiparse a los desastres naturales Esto hizo que el agua derribara un muro, ocasionándole la muerte a Sebastián Jesús Valencia Valencia, de 5 años, además de arrastrar decenas de motos y carros que se encontraban estacionados en este sector del nororiente de Medellín.