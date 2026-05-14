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¿Tiene niños y vive en Manrique? EPM inauguró un parque infantil hecho con materiales reciclables

Está ubicado en la UVA Nuevo Amanecer, en la parte alta del nororiente de Medellín.

  • Así quedó el nuevo parque infantil en Manrique construido con materiales reciclables. FOTO EPM.
    Así quedó el nuevo parque infantil en Manrique construido con materiales reciclables. FOTO EPM.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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En el barrio La Avanzada de Medellín, ubicado en la comuna 3 Manrique, EPM entregó un parque infantil que se fabricó a partir de la transformación de plásticos. Este sitio de esparcimiento se dispuso exactamente en la UVA Nuevo Amanecer, que está en la parte alta del nororiente de la ciudad.

La entidad confirmó que el parque se construyó 100% con material reciclable, aprovechando así la cantidad de residuos que quedan de las diferentes obras e intervenciones que lleva a cabo EPM y sus empresas aliadas.

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En el área metropolitana hay 14 Unidades de Vida Articulada (UVA), distribuidas en Medellín, Itagüí y Bello, y este tipo de obras.

“Es muy importante que hayan inaugurado aquí este parque porque es un sitio donde vienen diferentes niños de muchas comunidades. Acá no solo vienen chicos de La Avanzada sino de Carpinelo, Carambolas, Tablones, El Chispero, Trébol, entonces es un punto muy estratégico”, dijo Mónica Cardona, habitante del barrio La Avanzada.

Uno de los pedidos de la comunidad era que se dispusiera de más espacios para el disfrute de los niños, pues según ellos, en la zona casi no se ven parque de lugares de recreación.

“Hace días veníamos esperando esto, mi niña estaba muy ansiosa y bueno, todo me ha parecido super. El diseño y los colores también nos gustaron mucho”, agregó Norely Úsuga, una de las vecinas del sector.

De acuerdo con el gerente de EPM, John Maya Salazar, el propósito es que este sea el primero de una serie de parques y sitios de esparcimiento que quiere inaugurar la entidad en los barrios y las veredas de Medellín, principalmente en los colegios de zonas rurales. Todos elaborados con el aprovechamiento de material reciclable como plástico, madera, cartón y más desechos que antes iban al relleno sanitario y ahora son de utilidad.

¿Y cómo EPM aprovecha los residuos?

En 2024, Empresas Públicas de Medellín inauguró su Centro de Economía Circular en la sede de la calle 30. Lo que se hace allí es transformar todos los excedentes que quedan tras diferentes obras, sean de EPM o de sus empresas aliadas que trabajan con materias primas.

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Antes, se descartaban materiales ferrosos como chatarras de hierro, y materiales no ferrosos como los sobrantes de cable de aluminio y cobre; también se desechaban o se vendían en subastas públicas diferentes tipos de plástico: polietilenos, policarbonatos, poliamidas. Adicionalmente, en algunos casos, todos estos excedentes iban a parar al relleno sanitario sin ningún tipo de uso.

Ahora, en el Centro de Economía Circular, se procesan alrededor de 1.000 toneladas al año, con el objetivo de que a largo plazo sean 10.000 toneladas anualmente.

“Por cada tonelada de aluminio procesado en el Centro de Economía Circular se está evitando la generación de 7.35 toneladas de CO2, a su vez, por cada tonelada de cobre procesado se está evitando la generación de 3.2 toneladas de CO2, y por cada tonelada de plástico procesado se está evitando la generación de 2.5 toneladas de CO2”, precisó EPM.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hay en la UVA Nuevo Amanecer de Manrique?
En la UVA Nuevo Amanecer ahora funciona un parque infantil construido con materiales reciclados, además de espacios recreativos y comunitarios para niños y familias del sector.
¿Quién inauguró el parque infantil reciclado en Manrique Medellín?
El parque fue inaugurado por EPM (Empresas Públicas de Medellín) como parte de su estrategia de economía circular y sostenibilidad ambiental.
¿De qué materiales está hecho el parque infantil de EPM?
El parque fue construido con plástico reciclado y otros materiales reutilizados provenientes de residuos de obras, como parte del programa de transformación de desechos de EPM.
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