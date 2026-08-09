La Escombrera ya no sería el único foco de búsqueda de desaparecidos: JEP

El hallazgo de la osamenta correspondiente a un joven procedente de la zona Nororiental de Medellín en el sector de la Escombrera y la Arenera, el sitio donde actualmente está concentrada la búsqueda de víctimas de desaparición correspondientes a la época de mayor violencia en la Comuna 13, abrió una nueva perspectiva de esa labor, pues hace sospechar que debajo del cúmulo de materiales de construcción podría haber enterrados más cadáveres de los que se pensaba.
Así lo confirmó Gustavo Salazar, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encargado de dirigir las investigaciones sobre el conflicto armado en la capital antioqueña.
Aquí hay que recordar que hasta ahora en La Escombrera se han encontrado siete cuerpos en las cinco fases de excavaciones que se han desarrollado y que la JEP se apresta a comenzar una sexta etapa en el llamado “polígono ampliado” en el cual calcula, según información dada por excombatientes y otros testigos, que los grupos armados habrían inhumado entre 50 y 60 personas en la primera década de este siglo. En toda la Escombrera serían más de 500.
“La Escombrera es una enorme fosa común anclada en el corazón de Medellín”, sentenció Salazar al iniciar el miércoles pasado una audiencia en la que se revisó el cumplimiento de los compromisos de las distintas entidades obligadas a apoyar la búsqueda. En medio de la diligencia, el magistrado habló con EL COLOMBIANO.