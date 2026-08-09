La Escombrera ya no sería el único foco de búsqueda de desaparecidos: JEP

El hallazgo de la osamenta correspondiente a un joven procedente de la zona Nororiental de Medellín en el sector de la Escombrera y la Arenera, el sitio donde actualmente está concentrada la búsqueda de víctimas de desaparición correspondientes a la época de mayor violencia en la Comuna 13, abrió una nueva perspectiva de esa labor, pues hace sospechar que debajo del cúmulo de materiales de construcción podría haber enterrados más cadáveres de los que se pensaba. Así lo confirmó Gustavo Salazar, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encargado de dirigir las investigaciones sobre el conflicto armado en la capital antioqueña. Aquí hay que recordar que hasta ahora en La Escombrera se han encontrado siete cuerpos en las cinco fases de excavaciones que se han desarrollado y que la JEP se apresta a comenzar una sexta etapa en el llamado “polígono ampliado” en el cual calcula, según información dada por excombatientes y otros testigos, que los grupos armados habrían inhumado entre 50 y 60 personas en la primera década de este siglo. En toda la Escombrera serían más de 500. “La Escombrera es una enorme fosa común anclada en el corazón de Medellín”, sentenció Salazar al iniciar el miércoles pasado una audiencia en la que se revisó el cumplimiento de los compromisos de las distintas entidades obligadas a apoyar la búsqueda. En medio de la diligencia, el magistrado habló con EL COLOMBIANO.

Existe preocupación por el presupuesto para seguir la búsqueda, ¿qué decirle a la gente frente a esa incertidumbre?

“Lo primero es que hay un compromiso inequívoco por parte de la magistratura en terminar la búsqueda hasta el final. Cuando digo yo hasta el final es hasta cuando consideramos que no es razonable continuar con la búsqueda. En este momento entendemos que, dado que no se ha terminado con la fase 6, hay elementos suficientes para continuar con la búsqueda. Las entidades, las instituciones están advertidas sobre la necesidad de garantizar los recursos para la continuación de esa excavación”.

¿Qué criterios hay para determinar hasta cuándo es razonable seguir en La Escombrera?

“En este momento hay elementos suficientes para desarrollar la fase 6, que es la parte del polígono ampliado, y puede ser que eso cambie, es decir, que puede ser que se amplíen las zonas, porque ahí tenemos otras zonas de posible inhumación de cuerpos”.

¿La información que han dado los comparecientes ha dado para pensar que hay allí muchísimos más cuerpos, han dado pistas sobre identidades?

“Tenemos el listado de las víctimas de Comuna 13, eso se ha venido decantando desde hace 8 años. Eso implicó la consulta de bases de datos de la Alcaldía de Medellín, de la Personería, de la Gobernación de Antioquia, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD), de expedientes judiciales consultados directamente por la jurisdicción y de los informes de las organizaciones. Es una base en la que confluyen muchos datos y eso se ha venido ajustando y ha demostrado que estamos bien, porque todos los cuerpos de las personas que se han encontrado fueron identificados de manera rápida y todos estaban consignados en la base de datos, salvo uno, que era la persona de la Comuna Nororiental, cuyo nombre no había sido incluido porque pertenecía a otra zona”.

¿Cuántas posibles víctimas hay en la base de datos?

“Son 512 en total, ese siempre ha sido el número”.

¿Las tienen con identidades?

“Hay algunas dudas sobre más o menos 25 víctimas, que es un cotejo que está haciendo la Jurisdicción con la UBPD. Pero eso es relativamente normal, porque hay gente que tiene residencias temporales o simplemente pasa por la zona y tiene, por ejemplo, un apodo. Pero el dato está bastante consolidado y es parte de lo que ha garantizado que la identificación sea bastante rápida”.

Usted mencionó que hubo víctimas descuartizadas en la Comuna 13, ¿cómo es eso?

“Ese es uno de los cuerpos en particular que se encontró, fue víctima de descuartizamiento y es una práctica que además se ha determinado por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en muchas otras regiones del país. El punto es por qué el Bloque Cacique Nutibara lo hacía. El BCN lo hacía porque el núcleo inicial es de la Casa Castaño y gran parte de los combatientes centrales iniciales son traídos de Urabá, es decir gente que había operado previamente en otras zonas como en Urabá, en Córdoba, en Ituango y en la zona, por ejemplo, de San Pedro de los Milagros”.

¿Cuál de las víctimas halladas es la del descuartizamiento?

“Es un joven. Ayer escuchamos a un testigo del Bloque Cacique Nutibara, Móvil 8. Él informó de los descuartizados en una escuela de entrenamiento que tenían allí; era una forma de hacerles probar ‘finura’ a los que estaban entrenando. Y no ha sido lo único, ha habido otros testigos”.

¿Era un descuartizamiento pre mortem o post mortem?

“Post mortem”.

O sea que no fueron, como en otras partes, para escarmentar a la gente.

“Sí, pero todo indica que en las zonas donde había tortura, ellos lo refieren con un eufemismo que había, de sacarle la información. Y una vez les sacaban la información, se procedía al asesinato”.

Hay organizaciones que piden que la UBPD vuelva a labores de campo en La Escombrera, ¿qué decir frente a eso?

“La Unidad de Búsqueda está, pero no en campo. En el momento en que termine la fase 5 se podrá ver en la fase 6 qué labores desarrollan, porque la fase 5 es intensiva en maquinaria, no en personal”.

Ese hallazgo de la persona de la Nororiental abre la posibilidad de ampliar el espectro de 512 víctimas, que sean más?

“Sí, hemos sido muy prudentes porque nosotros consideramos que normalmente las personas víctimas de desaparición que eran inhumadas en La Escombrera provenían de la Comuna 13, de San Cristóbal y posiblemente de la Comuna 7. Sin embargo, ese hallazgo nos cambia sustancialmente el punto de partida porque nos señala que víctimas de cualquier otro sector de Medellín podían haber sido inhumadas. Lo que pasa es que en este momento hay que decir, no tenemos claro cuál era la lógica y las condiciones para que una persona de otros sectores fuera llevada hasta La Escombrera. Lo que sí denota es una articulación entre las diferentes estructuras del BCN que tenían un control amplio en la ciudad en el año 2002 y que podían transportar personas de sectores diferentes hasta la Comuna 13”.

¿Han considerado la posibilidad de abrir otras búsquedas en otros depósitos de cuerpos que utilizaran los grupos armados?

“Sí. No solo lo hemos considerado sino que lo hemos adelantado, pero con eso hay que ser muy prudentes mientras no haya certezas”.

¿Se refiere a abrir otros frentes de trabajo, similares a La Escombrera?

“Sí. Nosotros ya hemos adelantado prospecciones y hay un caso específico en otro sector muy distante de la Comuna 13 en donde estamos recopilando información para saber si puede haber personas inhumadas porque hemos recibido información suficiente, estamos en el proceso de cotejo. Ahora, hay que entender que desaparecidos de Medellín también se podrían encontrar en otros municipios como El Retiro o La Ceja. De hecho, en el cementerio de Dabeiba se encontró a una chica de la Comuna 13”. Bloque de preguntas y respuestas: