Ya hay escrutinios en Medellín: De la Espriella tuvo 517 votos más y Cepeda perdió 454

La jornada de escrutinio en Medellín se lleva a cabo en Plaza Mayor, donde también se hace la correspondiente a Antioquia, de la que se espera haya resultados este miércoles o jueves.

El informe da cuenta, por su parte, de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien había logrado en el preconteo de este domingo 819.285 votos, en el escrutinio obtuvo 819.802; es decir, 517 votos más.

Según la entidad electoral, Iván Cepeda obtuvo 421.385 votos frente a los 421.839 que sacó en el preconteo realizado el domingo; es decir, 454 votos menos.

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La Registraduría Nacional confirmó este martes que llegó a un 100% del escrutinio de votos en Medellín para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La tensión por el proceso de escrutinio en Antioquia comenzó desde la noche del domingo, cuando desde sus redes sociales el presidente Gustavo Petro comenzó a señalar sin pruebas a las autoridades locales de supuestamente estar afectando ese proceso.

Tanto el primer mandatario como su candidato, Iván Cepeda, se negaron a reconocer su derrota en las urnas y señalaron que solamente acatarán el escrutinio final.

El presidente, además, señaló al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de ordenar cerrarle la entrada a abogados del Pacto Histórico a Plaza Mayor, en donde se adelantaba el proceso de escrutinio, situación que el alcalde desvirtuó.

“Petro, entiendo tanto tu desespero y tu situación mental que te responderé con benevolencia. No mientas más que eso te hace daño. La Registraduría es quien debe decir quién puede ingresar”, respondió el alcalde Gutiérrez ante los señalamientos del gobernante nacional, aclarando que la Policía había tenido que actuar frente a personas que estaban causando desórdenes.

“Justamente la Policía, la de todos los colombianos, no la tuya como crees que es, es quien está garantizado el orden y la tranquilidad para que se realice el escrutinio de forma transparente y segura”, agregó el alcalde.

Durante la jornada del lunes, los ánimos siguieron tensos y según personas que estaban en el lugar, algunos activistas de la campaña del candidato perdedor, de acuerdo con el preconteo entregado el domingo por la Registraduría, pasaban por cada mesa haciendo impugnaciones y pidiendo abrir los votos, aun sin los trámites requeridos.

“No quieren reconocer los resultados de ninguna manera. No recuperaron ni siquiera un voto. Están poniendo condiciones y pidiendo garantías”, dijo Thomas Piedrahita, activista político y consejero de Juventud en Envigado.

Este martes, a medida que el escrutinio fue culminando en la mayor parte de los municipios, las autoridades locales dieron un parte de normalidad.

“Gran trabajo. Como Alcalde de Medellín y como ciudadano Colombiano, quiero felicitar al Registrador Nacional Hernán Penagos y a todo el equipo de la Registraduría por garantizar un escrutinio transparente. Todo demócrata en Colombia y en el mundo, debe reconocer y aceptar el resultado electoral, empezando por el presidente de la República”, añadió este martes el alcalde Gutiérrez.