Estación, que estuvo en disputa por su uso, ahora atenderá a la primera infancia en Medellín: llevaba 2 años cerrada

Desde este jueves 12 de marzo, la antigua estación del ferrocarril El Bosque, ubicada en la comuna 4, Aranjuez en Medellín, comenzará a funcionar como un nuevo punto de atención del programa Buen Comienzo, con el objetivo de acompañar a familias con niñas y niños en primera infancia.
En este espacio operará la modalidad familiar del programa, que brindará atención a mujeres gestantes y lactantes, así como a niñas y niños hasta los 36 meses de edad. Inicialmente, alrededor de 150 familias del sector recibirán acompañamiento para promover el desarrollo integral de los menores.
“La estación El Bosque está dispuesta para atender a las familias desde la gestación, así como niñas y niños hasta los tres años. Esta ubicación estratégica permite brindar una atención cercana, pertinente y oportuna, orientada al desarrollo integral infantil”, señaló Diana Carmona, directora de Buen Comienzo.