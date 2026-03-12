Estación, que estuvo en disputa por su uso, ahora atenderá a la primera infancia en Medellín: llevaba 2 años cerrada

Desde este jueves 12 de marzo, la antigua estación del ferrocarril El Bosque, ubicada en la comuna 4, Aranjuez en Medellín, comenzará a funcionar como un nuevo punto de atención del programa Buen Comienzo, con el objetivo de acompañar a familias con niñas y niños en primera infancia. En este espacio operará la modalidad familiar del programa, que brindará atención a mujeres gestantes y lactantes, así como a niñas y niños hasta los 36 meses de edad. Inicialmente, alrededor de 150 familias del sector recibirán acompañamiento para promover el desarrollo integral de los menores. “La estación El Bosque está dispuesta para atender a las familias desde la gestación, así como niñas y niños hasta los tres años. Esta ubicación estratégica permite brindar una atención cercana, pertinente y oportuna, orientada al desarrollo integral infantil”, señaló Diana Carmona, directora de Buen Comienzo.

Le puede interesar: Revelan informe sobre situación de la primera infancia en Antioquia: Urabá y Bajo Cauca, entre los de mayores retos El acompañamiento estará a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por un agente educativo, un docente, un gestor familiar, un nutricionista, un profesional psicosocial, un educador físico, un doula, un artista y personal de enfermería. Este grupo trabajará con las familias desde las áreas pedagógicas, nutricionales, psicosociales, corporales, artísticas y en la salud. “La modalidad familiar fortalece su presencia territorial para garantizar condiciones que favorezcan un buen nacer, un desarrollo infantil integral y la consolidación de familias afectivas, respetuosas y comprometidas con la crianza consciente”, agregó Carmona. La apertura de esta nueva sede responde al crecimiento de la población de primera infancia en el sector de Aranjuez durante los últimos dos años, lo que llevó a ampliar la cobertura de servicios para las familias de esta zona de la ciudad.

Una estación que estuvo en disputa

La apertura de esta sede también ocurre en un lugar que durante los últimos años estuvo rodeado de controversia. La antigua estación del ferrocarril El Bosque fue escenario de un debate entre la administración distrital, colectivos juveniles y el Gobierno nacional sobre el uso que debía darse a este espacio en el nororiente de Medellín. Tras las protestas del 2021, un grupo de jóvenes instaló allí una biblioteca comunitaria llamada Biblioteca Popular Betsabé Espinal, que promovía actividades culturales, talleres y procesos de lectura para la comunidad. Con el tiempo, este lugar se convirtió en un punto de encuentro para actividades pedagógicas y culturales impulsadas por colectivos ciudadanos. Sin embargo, la decisión de la administración distrital fue destinar el inmueble a un espacio del programa Buen Comienzo, lo que generó inconformidad entre algunos de los promotores de la biblioteca popular, quienes aspiraban a que el sitio se consolidara como un proyecto cultural comunitario. Finalmente, el Distrito optó por convertir la estación en un espacio para la atención de la primera infancia después de años de disputa sobre cuál sería el destino final de su uso.

Otros hitos de Buen Comienzo en Medellín