Videos con rostro de David Vélez, CEO de Nubank, desatan ola de estafas en redes sociales

En el ecosistema digital, donde la confianza se construye en segundos, una nueva modalidad de fraude está operando con lógica industrial. El rostro del paisa David Vélez, el CEO y fundador de Nubank, se convirtió en el anzuelo perfecto para una red criminal que, en apenas 30 días, lanzó 51 anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram.
No es un ataque aislado ni improvisado. Es una estructura organizada que, según documentó Forbes Colombia a partir de un monitoreo en Revelum.ai, funciona como una máquina de producción de estafas basada en inteligencia artificial.
El pasado 25 de marzo quedó en evidencia la magnitud de la operación, en un solo día se activaron 25 anuncios distintos desde páginas de Facebook que, en apariencia, no tenían ninguna relación entre sí.
Había desde fanpages de deportistas hasta perfiles musicales o medios emergentes. Todos con un mismo patrón, videos en los que Vélez “promete” ganancias rápidas.
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