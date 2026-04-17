En el aeropuerto de Rionegro capturaron a argentino buscado por estafa inmobiliaria

El ciudadano argentino Diego Maximiliano Báez fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro. Era requerido por la justicia de su país mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con una estafa inmobiliaria, usurpación de bienes y asociación ilícita.

La detención se dio gracias al cruce de información entre Migración Colombia, la Dijín y la oficina de Interpol en Colombia, esfuerzo que permitió ubicar a Báez, quien había ingresado al país el pasado 24 de marzo.

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Según las investigaciones, Báez sería el líder de una red criminal que operaba en la provincia de Córdoba, Argentina, dedicada a apropiarse ilegalmente de terrenos, levantar construcciones sin permisos y venderlas a compradores mediante engaños. El diario argentino La Voz la denomina La Familia Okupa, pues la organización estaría integrada por los padres, un hermano, un primo y una cuñada del capturado.

El apodo proviene de la práctica de usurpar viviendas o locales ajenos y deshabitados —lo que en el argot popular se conoce como “okupar”—, término que en Argentina ganó notoriedad con la película Okupas. Uno de los hermanos de Báez explicó al medio argentino que esa es parte de la modalidad que emplea la red.

A partir de estas usurpaciones y de las estafas asociadas a ellas, las víctimas habrían perdido cerca de 32 millones de pesos argentinos, equivalentes a casi 85 millones de pesos colombianos. El esquema fraudulento habría dejado decenas de afectados, quienes pagaron altas sumas por viviendas sin respaldo legal.

Tras su captura, Báez fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites diplomáticos y judiciales para su eventual extradición a Argentina, donde deberá responder por los delitos imputados.

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