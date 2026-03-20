Si quiere renovar su tarjeta Cívica, sepa que este sábado habrá jornada especial para hacerlo

Como parte de las estrategias del Metro de Medellín para que todo el mundo que tenga una cívica “de las viejitas” no pueda sacar excusas para no renovarla, se decidió que este sábado habrá una nueva jornada extraordinaria para hacer este cambio. Los interesados podrán hacerlo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. A esto se suman los puntos temporales en Sabaneta, Cisneros y Acevedo línea P.

Desde el Metro de Medellín anunciaron que la atención se irá haciendo en orden de llegada y para agilizar el trámite se recomienda a las personas hacer el escaneo del código QR que hay en estas estaciones para saber si debe cambiar la tarjeta o no. Entérese: El Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite? Cabe recordar que el proceso de renovación no tiene costo para quienes la deben hacer, que son aquellos que expidieron esta tarjeta entre el 2007 y el 2014, principalmente si esta no puede ser recargada en los canales virtuales. Los sitios habilitados para esta jornada especial solo estarán enfocados en la renovación de estas Cívica. Si requiere hacer otro trámite, como cambiarla por daños, deberá esperar hasta el próximo martes, cuando se abran estas oficinas nuevamente en horario ordinario. Le puede interesar: ¿Debe actualizar su tarjeta Cívica para el metro de Medellín? Estos son los pasajeros que no necesitan hacer el trámite

Este proceso de renovación comenzó en enero e inicialmente se iba a hacer hasta el 15 de marzo, pero ante los inconvenientes y la cantidad de personas que no la habían actualizado, se determinó que la actualización se ampliaba hasta el 30 de junio.