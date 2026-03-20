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Si quiere renovar su tarjeta Cívica, sepa que este sábado habrá jornada especial para hacerlo

Habrá atención entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde en ocho de las estaciones del sistema con el fin de agilizar la renovación de las llamadas Cívicas Clásicas.

  • Quienes adquirieron la tarjeta Cívica entre 2007 y 2014 deberán hacer la renovación correspondiente. Este proceso no tiene costo alguno para los usuarios. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Quienes adquirieron la tarjeta Cívica entre 2007 y 2014 deberán hacer la renovación correspondiente. Este proceso no tiene costo alguno para los usuarios. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Como parte de las estrategias del Metro de Medellín para que todo el mundo que tenga una cívica “de las viejitas” no pueda sacar excusas para no renovarla, se decidió que este sábado habrá una nueva jornada extraordinaria para hacer este cambio.

Los interesados podrán hacerlo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. A esto se suman los puntos temporales en Sabaneta, Cisneros y Acevedo línea P.

Desde el Metro de Medellín anunciaron que la atención se irá haciendo en orden de llegada y para agilizar el trámite se recomienda a las personas hacer el escaneo del código QR que hay en estas estaciones para saber si debe cambiar la tarjeta o no.

Entérese: El Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Cabe recordar que el proceso de renovación no tiene costo para quienes la deben hacer, que son aquellos que expidieron esta tarjeta entre el 2007 y el 2014, principalmente si esta no puede ser recargada en los canales virtuales.

Los sitios habilitados para esta jornada especial solo estarán enfocados en la renovación de estas Cívica. Si requiere hacer otro trámite, como cambiarla por daños, deberá esperar hasta el próximo martes, cuando se abran estas oficinas nuevamente en horario ordinario.

Le puede interesar: ¿Debe actualizar su tarjeta Cívica para el metro de Medellín? Estos son los pasajeros que no necesitan hacer el trámite

Este proceso de renovación comenzó en enero e inicialmente se iba a hacer hasta el 15 de marzo, pero ante los inconvenientes y la cantidad de personas que no la habían actualizado, se determinó que la actualización se ampliaba hasta el 30 de junio.

Entre las características que tienen las Cívica que sí o sí tiene que ser renovadas está que esta sea de color azul con foto. También, ensayando recargarla por las aplicaciones de Bancolombia, Nequi o la de Cívica. Si no puede hacerlo, debe ir a cambiarla.

También debe tener en cuenta el envío del correo electrónico informándole que debe hacer la actualización de esta tarjeta por su antigüedad. Si no lo ha recibido, es probable que no se tenga que acercar a efectuar este trámite.

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