El Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Desde el Metro de Medellín se informó que hay un nuevo plazo límite para renovar la tarjeta Cívica para aquellos que la adquirieron entre 2007 y 2014 y que no pueden recargarla a través de canales virtuales.
En un principio, el trámite podía hacerse hasta el 15 de marzo del presente año; sin embargo, como aún faltan muchas tarjetas por actualizar y ante el “enredo” de muchos usuarios, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026.
Para solucionar todas las dudas que puedan tener algunos ciudadanos sobre el tema y entender si debe o no renovar la Cívica, EL COLOMBIANO habló con Carlos Ortiz Espinosa, Gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, quien explicó a detalle todos los puntos que se deben tener en cuenta.