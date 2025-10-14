Estudiantes de Medellín triunfaron en evento internacional con proyecto para mejorar la calidad del agua

Juan Andrés Alzate y Samuel Torres Penagos, dos estudiantes de grado once en Medellín, demostraron que los proyectos que se adelantan en las aulas pueden trascender más allá del interés por una buena nota y trascender como posibles soluciones a problemas concretos en las comunidades.

Los estudiantes de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, de la comuna 12, La América, desarrollaron un proyecto de investigación llamado “Sensores comunitarios para la calidad del agua”, con el que propusieron un monitoreo para mejorar la calidad del agua en las quebradas de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población que habita en sus riberas.

Después de desarrollar la propuesta como parte de los procesos de investigación escolar, Juan Andrés y Samuel lograron participar en el proyecto Experiencia Reto 2025, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín liderada por la Secretaría de Educación y el Centro de Innovación del Maestro, Mova, en alianza con el Parque Explora.

Con su iniciativa se abrieron espacio en la Feria Nacional del Ingeniero, evento organizado en Panamá, donde los jóvenes explicaron su proyecto y recibieron reconocimiento por parte del público.

“Los jóvenes desarrollaron una idea que combina creatividad, ciencia y compromiso ambiental. Su participación fue reconocida, además, por el enfoque social y por buscar el beneficio de la comunidad y de la institución educativa, demostrando que la educación puede inspirar y transformar las realidades desde el aula”, explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Según relató Juan Andrés, además de la valoración que tuvo el proyecto académico, la experiencia sirve para demostrar que desde un aula de una institución pública es posible conectarse con lo que está pasando en el mundo, y, por qué no, abrir oportunidades para que estudiantes de los barrios de la ciudad muestran su talento en el exterior.

“Lo más importante y gratificante para mí, en el proyecto, fue ver los alcances que tuvo, ver hasta dónde llegó, ver que algo que veíamos al principio como chiquito se convirtió en algo que a nosotros nos abrió puertas para conocer nuevas culturas y resolver problemáticas sociales, inclusive en otras zonas y otros países”, relató Juan Andrés.