Congresista Wadith Manzur se entregó a las autoridades: “Tengo plena tranquilidad”

El día de ayer Corte Suprema de Justicia ordenó la detención y llamó a juicio al congresista del Partido Conservador, Wadith Manzur, por el caso del escándalo en la UNGRD. Gracias a esto, se conoció en la mañana de este jueves, que el parlamentario se presentó ante las autoridades judiciales en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Manzur, en un mensaje que compartió a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que recibió “con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia”. Agregó que tenía “plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades.”

En su mensaje, Manzur también aseguró que confía en la justicia y en que este proceso se le “permitirá esclarecer los hechos” y demostrar “su inocencia”. Además, señaló que tiene la “tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”.

¿Por qué se entregaron Manrique y Manzur?

La investigación por la cual Wadith Manzur y Karen Manrique —ambos congresistas reelectos para ocupar una curul en el Legislativo tras las elecciones del 8 de marzo— ahora se encuentran ante las autoridades, corresponde a hechos registrados durante el segundo semestre de 2023. Según el expediente, los legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar. La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad mientras siguen afrontando el caso. Para la Corte Suprema, en los encuentros documentados, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.