Congresista Wadith Manzur se entregó a las autoridades: “Tengo plena tranquilidad”

El congresista, involucrado en el caso UNGRD, ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.

    En las elecciones pasadas de este 8 de marzo, Manzur volvió a quedar electo para ocupar una curul en el Congreso. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 2 horas
El día de ayer Corte Suprema de Justicia ordenó la detención y llamó a juicio al congresista del Partido Conservador, Wadith Manzur, por el caso del escándalo en la UNGRD. Gracias a esto, se conoció en la mañana de este jueves, que el parlamentario se presentó ante las autoridades judiciales en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Manzur, en un mensaje que compartió a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que recibió “con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia”.

Agregó que tenía “plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades.”

En su mensaje, Manzur también aseguró que confía en la justicia y en que este proceso se le “permitirá esclarecer los hechos” y demostrar “su inocencia”. Además, señaló que tiene la “tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”.

¿Por qué se entregaron Manrique y Manzur?

La investigación por la cual Wadith Manzur y Karen Manrique —ambos congresistas reelectos para ocupar una curul en el Legislativo tras las elecciones del 8 de marzo— ahora se encuentran ante las autoridades, corresponde a hechos registrados durante el segundo semestre de 2023.

Según el expediente, los legisladores, en su calidad de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad mientras siguen afrontando el caso.

Para la Corte Suprema, en los encuentros documentados, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.

En ese sentido, la Sala concluyó que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. Una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.

Sobre una posible compulsa de copias a dos de los congresistas investigados, que serían en este caso Wadith Manzur y Karen Manrique, y un tercero mencionado en el expediente, fuentes de la Corte Suprema le dijeron a EL COLOMBIANO que el alto tribunal todavía no toma una decisión en este sentido.

Es importante mencionar que Wadith Manzur, el pasado domingo 8 de marzo, fue elegido como senador con una de las mayores votaciones, con 125.000 sufragios obtenidos por el Partido Conservador.

Por su parte, Karen Manrique, con 5.640 votos, fue reeligida como representante por la curul de paz en Arauca.

En contexto: Wadith Manzur, investigado por escándalo de la UNGRD, llega al Senado como uno de los más votados

