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Cogieron en Medellín a otro extranjero demandando sexo por dinero a menores de edad

El hombre, de nacionalidad estadounidense, le habría ofrecido a una jovencita $400.000 por tener relaciones sexuales.

  • El extranjero, un hombre de 45 años, tendrá que responder por presunta demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años. FOTO: POLICÍA
    El extranjero, un hombre de 45 años, tendrá que responder por presunta demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años. FOTO: POLICÍA
  • Cogieron en Medellín a otro extranjero demandando sexo por dinero a menores de edad
Redacción El Colombiano
hace 6 horas
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La llamada de un ciudadano indignado que alertaba acerca de la presencia de varias jovencitas con un hombre cuya apariencia delataba que se trataba de un extranjero condujo a la captura de un ciudadano estadounidense en el barrio El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Le recomendamos leer: Tres nuevos casos elevan a 80 los extranjeros inadmitidos este año por presunto turismo sexual en Medellín

Al llegar al sitio señalado, en inmediaciones del Parque Lleras, los efectivos del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía detectaron a un ciudadano estadounidense cuya identidad no fue revelada.

En el procedimiento, al realizar las labores de identificación, los uniformados establecieron que una de las adolescentes que estaban con el extranjero presentó un documento que no correspondía a su identidad y posteriormente verificaron que se trataba de una menor de edad, de 16 años.

En consecuencia, el estadounidense fue capturado por el presunto delito de demanda de explotación sexual con persona menor de 18 años y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en tanto que la adolescente fue presentada ante la autoridad competente para que explique cómo obtuvo el documento apócrifo, y puesta en manos de las entidades encargadas para que reciba una atención integral que conduzca al restablecimiento de sus derechos.

Cogieron en Medellín a otro extranjero demandando sexo por dinero a menores de edad

Otras dos jovencitas de 15 años de edad que también fueron ubicadas quedaron igualmente bajo protección institucional y a disposición de la Comisaría de Familia.

Sobre el hombre aprehendido, se sabe que tiene 45 años. Además, que presuntamente habría contactado a una adolescente de 16 años por intermedio de un tercero, ofreciéndole 400.000 a cambio de sostener relaciones sexuales.

También le recomendamos ver: Cerraron motel en Medellín señalado por la Fiscalía de permitir la explotación de niñas

Las autoridades confirmaron que entre los años 2024 y 2026 van 34 extranjeros capturados por motivos idénticos al que motivó este artículo. Igualmente, este año 1.123 niños, niñas y adolescentes han sido puestos bajo protección de las autoridades.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la explotación sexual infantil?
Es un delito que ocurre cuando un menor de edad es utilizado con fines sexuales a cambio de dinero, bienes o cualquier tipo de beneficio para terceros.
¿Cómo denunciar casos de explotación sexual infantil en Medellín?
Las denuncias pueden realizarse ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el ICBF o las líneas de atención habilitadas para protección de menores.
¿Qué relación existe entre turismo sexual y explotación infantil?
Algunas redes criminales aprovechan la llegada de visitantes para facilitar encuentros ilegales con menores de edad, conducta que constituye un delito grave en Colombia.
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