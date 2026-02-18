Atención: Metrocable Línea K restablece su servicio tras inconveniente técnico

A las 11:37 de la mañana de este miércoles 18 de febrero, el Metro de Medellín reportó que, por un inconveniente técnico, el Metrocable Línea K, Acevedo - Santo Domingo, estaba fuera de servicio.

El Metro de Medellín confirma normalidad en la operación

Sin embargo, al cabo de tres horas, el Metro de Medellín confirmó que ya se restableció el servicio comercial en esta Línea y opera de manera habitual.

Ante la contingencia ocurrida, se había activado un Plan de Continuidad para facilitar la movilidad de los usuarios que habitualmente toman este medio para llegar a sus destinos, el cual constaba de las siguientes conexiones:

¿Cómo operaron las rutas C6-017 y C6-012A?

La ruta alimentadora C6-017, saliendo de la estación Santo Domingo y solo realizando parada en la estación Acevedo. Cerca a la estación Andalucía del Metrocable. Allí se abordaba la ruta alimentadora C6-012A con destino a la estación Acevedo.



Conexión en estaciones Popular y Tricentenario

En las estaciones Popular del Metrocable y Tricentenario del Metro, se estaba abordando la ruta C6-013. Esté atento a las redes sociales oficiales del Metro de Medellín, sobre todo a su cuenta de X, para mantenerse informado ante cualquier novedad en el funcionamiento del sistema.

