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“Un vidrio me atravesó la mano”: Emvarias alerta por accidentes de recolectores en Medellín

Según Emvarias, en lo que va de este año se han reportado 64 accidentes laborales, de los cuales 53 corresponden a operarios de recolección y transporte y otros 11 a trabajadores de barrido y limpieza.

  • Solo durante 2025 la empresa registró 109 accidentes laborales asociados al contacto con elementos cortopunzantes y residuos considerados de riesgo biológico o mecánico. FOTO Emvarias.
    Solo durante 2025 la empresa registró 109 accidentes laborales asociados al contacto con elementos cortopunzantes y residuos considerados de riesgo biológico o mecánico. FOTO Emvarias.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante más de dos décadas, Néstor Durango ha recorrido barrios, avenidas y calles de Medellín recogiendo las toneladas de residuos que diariamente producen los hogares y establecimientos comerciales de la ciudad. Dice que ama su oficio y que gracias a él pudo sacar adelante a su familia.

”Ya tiré los papeles para la pensión. Amo mucho la basura. Dios bendiga la basura, porque fue la que me dio de comer a mis hijos y a mí”, cuenta con orgullo.

Sin embargo, detrás de ese trabajo indispensable para mantener limpia la ciudad también existe una realidad poco visible: los constantes accidentes que enfrentan los operarios cuando los ciudadanos no disponen correctamente los residuos.

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Hace cuatro años, Néstor vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. Mientras recogía una bolsa de basura aparentemente común, la tomó por el nudo para lanzarla al camión recolector. Lo que no imaginaba era que en su interior había un vidrio roto sin ninguna protección.

”Cuando agarré la bolsa, una punta del vidrio me atravesó la mano entre dos dedos. Me pasó de lado a lado y quedó sobresaliendo”, recuerda.

La lesión fue tan grave que tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde fue sometido a una cirugía. Permaneció poco más de un mes incapacitado antes de poder regresar a sus labores. Aunque logró recuperarse, asegura que escenas como esa ocurren con mucha más frecuencia de lo que la mayoría de ciudadanos imagina.

Y es que las cifras entregadas por Emvarias respaldan ese testimonio. Solo durante 2025 la empresa registró 109 accidentes laborales asociados al contacto con elementos cortopunzantes y residuos considerados de riesgo biológico o mecánico. De esos casos, 91 ocurrieron durante las labores de recolección y transporte, mientras que otros 18 se presentaron en las actividades de limpieza vial.

Este año la situación es similar. Ya se reportan 64 accidentes laborales, de los cuales 53 corresponden a operarios de recolección y transporte y otros 11 a trabajadores de barrido y limpieza.

Detrás de cada cifra hay lesiones ocasionadas por agujas, jeringas, lancetas, cuchillas, vidrios rotos, latas y otros objetos que terminan mezclados con los residuos ordinarios.

Las bolsas no son manipuladas con delicadeza. En medio de la velocidad que exige la ruta, los operarios las toman con fuerza para lanzarlas al vehículo compactador. Cuando en su interior hay un vidrio o una aguja sin protección, estos atraviesan fácilmente el plástico e incluso los guantes de seguridad.

“Nuestros trabajadores cuentan con todos los implementos de protección personal y las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar su labor. Sin embargo, cuando los residuos peligrosos no son separados y presentados correctamente, el riesgo de sufrir accidentes aumenta considerablemente”, dijo Jhon Bedoya, coordinador de Operaciones de Emvarias.

¿Qué recomendaciones seguir?

Con el propósito de evitar nuevos accidentes, Emvarias reiteró una serie de recomendaciones para los hogares.

Las agujas, jeringas, lancetas y demás elementos cortopunzantes deben depositarse dentro de recipientes plásticos resistentes, como botellas de detergente o gaseosa, cerrarse adecuadamente y entregarse junto con los residuos ordinarios, evitando que queden expuestos.

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En el caso de los vidrios rotos, la recomendación es envolverlos en varias capas de papel o cartón antes de introducirlos en una bolsa resistente.

La empresa insiste además en que estos objetos nunca deben depositarse directamente dentro de las bolsas de basura.

En el caso de hospitales, clínicas, consultorios médicos, odontológicos, laboratorios y veterinarias, Emvarias recuerda que existe una ruta hospitalaria especializada que puede solicitarse en la Línea Amiga del Aseo 6044445636, encargada de recoger este tipo de residuos bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

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