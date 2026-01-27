¿Federico Gutiérrez se viste de ‘Tigre’? Creemos apoyará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

El panorama político de cara a las elecciones de 2026 ha dado un giro importante en Medellín: el movimiento ciudadano Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en el pasado ha hecho llave con el Centro Democrático, esta vez cambiará de bando y oficializará su adhesión a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Esta alianza, que se formalizará este miércoles a las 11:00 de la mañana en un evento programado en la Central Mayorista de Antioquia, se consolidó tras una serie de reuniones privadas en las que también participó la casa “Char” de Barranquilla.

La decisión final se habría concretado el pasado fin de semana en una reunión en Medellín, luego de acercamientos previos en Barranquilla. El respaldo de Creemos no llega solo. La aspiración de De la Espriella suma también el apoyo de la Casa Char, el grupo político con mayor influencia en el Caribe colombiano y al que pertenece el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Gutiérrez y Char son buenos amigos y la semana pasada publicaron fotos juntos en la capital del Atlántico. Puede leer: ¿Quien gane la Gran Consulta tendrá chance contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda? De esta manera, la campaña del abogado monteriano busca consolidar una estructura que une los liderazgos regionales de las dos ciudades principales gobernadas por la centro-derecha fuera de Bogotá. El candidato presidencial ya había dado señales de esta convergencia al elogiar públicamente las gestiones locales: “No se necesitan encuestas para saber que los mejores alcaldes de Colombia son Alex Char y Fico Gutiérrez [...] Voy a replicar los programas exitosos de esas dos ciudades en todos los rincones de la patria”, manifestó De la Espriella. Este movimiento político se produce en un momento en que el Centro Democrático atraviesa tensiones internas, lo que ha permitido a De la Espriella capitalizar apoyos en la base uribista y en sectores conservadores que buscan una alternativa para la contienda electoral.

El peso político de Creemos: la apuesta por el Congreso

La adhesión a la campaña presidencial se da en paralelo a la apuesta de Creemos por consolidarse como una fuerza nacional y recuperar su estatus de partido político con personería jurídica en las próximas elecciones legislativas. El movimiento fundado por Federico Gutiérrez llega a esta contienda con el capital político obtenido en las pasadas elecciones territoriales, donde el actual alcalde logró una votación histórica superior a los 700.000 sufragios, además de conseguir ocho curules en el Concejo de Medellín y cinco en la Asamblea de Antioquia. Para dar el salto al Congreso, Creemos ha estructurado listas encabezadas por personas del círculo de confianza del mandatario local. La lista al Senado es liderada por Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde, quien ha incursionado en la política con una bandera social enfocada en el apoyo a familias con niños con cáncer y enfermedades huérfanas. Junto a ella aspiran figuras como el diputado Andrés Bedoya y el general (r) Eliécer Camacho. Por su parte, la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia está encabezada por Luis Guillermo Patiño, exsecretario de Educación de Medellín en las dos administraciones de Gutiérrez, seguido por el exconcejal Simón Molina. El movimiento ha planteado como ejes programáticos la defensa de la seguridad, la educación y la generación de empleo, distanciándose de la política de “Paz Total” del actual Gobierno Nacional. Con este acuerdo programático, se espera que la bancada que logre elegir Creemos funcione como la fuerza oficialista de De la Espriella en el legislativo, en caso de una eventual victoria.



